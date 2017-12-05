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5 декабря, источник: ТАСС

Газзаев: Решение МОК по участию РФ в Олимпиаде 2018 года — политическая провокация

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Решения Международного олимпийского комитета (МОК) являются политической провокацией, а выступление россиян на Олимпиаде 2018 года под нейтральным флагом будет унижением для страны. Такое мнение высказал во вторник ТАСС заслуженный тренер РФ, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

Источник: ИТАР-ТАСС

«Решения МОК — это политическая провокация, их надо рассматривать только так. На протяжении последних двух лет со стороны международных организаций, в том числе со стороны WADA [Всемирное антидопинговое агентство] и МОК, было самое жестокое обращение к российскому спорту», — заявил Газзаев ТАСС.

По его словам, «своим решением МОК зашел в тупик, поскольку допинг является общемировой проблемой и решать ее должны все страны сообща, а не только одна Россия».

«Я считаю, что ехать на Олимпиаду в Южной Корее под нейтральным флагом будет унижением для России. Конечно, каждый спортсмен должен сам принять это решение, но нужно понимать в какой стране мы живем», — сказал Газзаев.

«Россия — великая страна и великая спортивная держава, и гражданская позиция должна быть в этой ситуации железной», — подчеркнул он.

Парламентарий напомнил, что в 1984 году была ситуация, когда советские спортсмены не поехали на летние Олимпийские игры в Лос-Анджелес, но спустя четыре года на следующей Олимпиаде в Сеуле олимпийская сборная СССР выиграла золотые медали.

Решение МОК

Во вторник, 5 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, выступят на играх в статусе «олимпийский спортсмен из России».

Российское руководство неоднократно опровергало любые обвинения в системном применении допинга в отечественном спорте и ставило под сомнение объективность комиссии МОК.

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