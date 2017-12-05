Газзаев: Решение МОК по участию РФ в Олимпиаде 2018 года — политическая провокация

Источник: ИТАР-ТАСС

«Решения МОК — это политическая провокация, их надо рассматривать только так. На протяжении последних двух лет со стороны международных организаций, в том числе со стороны WADA [Всемирное антидопинговое агентство] и МОК, было самое жестокое обращение к российскому спорту», — заявил Газзаев ТАСС.

По его словам, «своим решением МОК зашел в тупик, поскольку допинг является общемировой проблемой и решать ее должны все страны сообща, а не только одна Россия».

«Я считаю, что ехать на Олимпиаду в Южной Корее под нейтральным флагом будет унижением для России. Конечно, каждый спортсмен должен сам принять это решение, но нужно понимать в какой стране мы живем», — сказал Газзаев.

«Россия — великая страна и великая спортивная держава, и гражданская позиция должна быть в этой ситуации железной», — подчеркнул он.

Парламентарий напомнил, что в 1984 году была ситуация, когда советские спортсмены не поехали на летние Олимпийские игры в Лос-Анджелес, но спустя четыре года на следующей Олимпиаде в Сеуле олимпийская сборная СССР выиграла золотые медали.

Решение МОК

Во вторник, 5 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, выступят на играх в статусе «олимпийский спортсмен из России».

Российское руководство неоднократно опровергало любые обвинения в системном применении допинга в отечественном спорте и ставило под сомнение объективность комиссии МОК.