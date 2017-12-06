Решение МОК по России: полная версия

Источник: AFP 2017

Исполком МОК изучил и обсудил выводы комиссии, возглавляемой Самуэлем Шмидом, которые касались систематических манипуляций в антидопинговой системе России. Этот отчет также касался в частности манипуляций с антидопинговой лабораторией на Олимпийских играх-2014 в Сочи, которая непосредственно касается Игр. За более чем 17 месяцев обширной работы комиссия Шмида собрала доказательства и информацию, провела слушания со всеми основными действующими лицами. В течение процесса соблюдалась последовательность. Эта возможность не была доступна до Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Выводы отчета Шмида как по фактическим, так и по правовым аспектам подтвердили «систематическое манипулирование антидопинговыми правилами и системой в России, через методологию исчезновения позитивных проб на Олимпийских играх в Сочи, а также различные уровни административной, юридической и контрактной ответственности, возникшей из-за несоблюдения обязательств вовлеченных организаций.

Как следствие комиссия Шмида рекомендовала исполкому МОК:

— принять необходимые меры, которые должны быть достаточно серьезными, чтобы эффективно наказать существующее систематическое манипулирование антидопинговыми правилами и систему в России, так же как и юридическую ответственность различных вовлеченных субъектов (в том числе форму, флаг и гимн);.

— в то же время защитить права отдельных чистых российских спортсменов;.

— а также принять во внимание серьезные расходы, понесенные двумя комиссиями МОК, в частности те, которые были связаны с расследованиями, экспертизами и реанализом проб, взятых на Олимпийских играх.

После обсуждения и утверждения отчета Шмида, исполком МОК принял следующие решения:

— Отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) немедленно.

— Пригласить отдельных российских спортсменов при соблюдении строгих условий (указаны ниже) на Олимпийские игры в Пхенчхане.

— Эти приглашенные спортсмены будут участвовать в индивидуальных или командных соревнованиях и будут называться OAR (Olympic Athlete from Russia) — «олимпийский спортсмен из России». Они будут выступать с формой под собственным именем и под олимпийским флагом. Олимпийский гимн будет звучать в их честь на любой из церемоний.

— Никто из официальных лиц министерства спорта РФ не будет аккредитован на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

— Исключить экс-министра спорта Виталия Мутко и экс-заместителя министра Юрия Нагорных от любого участия в Олимпиадах.

— Вывести Дмитрия Чернышенко, бывшего руководителя оргкомитета «Сочи 2014» из координационной комиссии Пекина-2022.

— Отстранить президента ОКР Александра Жукова от членства в МОК, поскольку его членство связано с позицией президента ОКР.

— МОК оставляет за собой право принимать меры против других лиц, вовлеченных в систему.

— ОКР возместит расходы, понесенные МОК в отношении расследований, а также сделает взнос в создание независимого тестирующего органа (ITA) на общую сумму 15 млн долларов, чтобы создать потенциал глобальной антидопинговой системы.

— МОК может частично или полностью снять отстранение ОКР с начала церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане, при условии, что эти решения будут полностью приняты и соблюдены ОКР и приглашенными атлетами и официальными лицами.

— МОК выпустит соответствующие гиды по осуществлению данных решений.

Как будут выбираться спортсмены

Приглашать российских атлетов будут в соответствии со следующими рекомендациями:

— Список приглашенных будет определен по абсолютному усмотрению группой, которую возглавит Валери Фоурнейрон, председатель ITA. Группа будет включать в себя членов целевой группы по тестированию перед Играми — одного от ВАДА, другого от DFSU, и одного от МОК, доктора Ричарда Баджета.

— Группа будет руководствоваться в своих решениях следующими принципами:

I. Она может утвердить спортсмена, кто квалифицировался, согласно квалификационным стандартам его вида спорта.

II. Cпортсмены должны быть признаны чистыми для удовлетворения группы:

* Спортсмены не должны быть дисквалифицированы или признаны виновными в любом из нарушений антидопинговых правил.

* Спортсмены должны пройти все тестирования перед Играми, которые установит целевая группа по тестированию перед Играми.

* Спортсмены должны пройти любые другие тестирования, определенные группой, чтобы обеспечить равные условия.

МОК по своему усмотрению в конечном итоге определит спортсменов из этого списка, которые будут приглашены.

III. Эти приглашенные спортсмены будут принимать участие в индивидуальных и командных соревнованиях под именем «олимпийский атлет из России». Они будут выступать в форме под своими именами и под олимпийским флагом. Олимпийский гимн будет играть в их честь на любой из церемоний.

IV. Эти приглашенные спортсмены будут приняты с той же технической и логистической поддержкой, как и любые другие участники Олимпиады.

V. Группа по своему усмотрению определит список приглашенных для персонала и официальных лиц.

VI. Группа будет руководствоваться в своих решениях следующими принципами:

* Ни один из руководителей олимпийской команды России на Играх 2014 года в Сочи не может быть включен в список приглашенных.

* Ни один тренер или доктор, чей спортсмен был уличен в нарушении антидопинговых правил, не может быть включен. Все тренеры и доктора, включенные в список приглашенных, должны будут подписать заявление об этом.

* Любые другие требования, необходимые для защиты целостности Олимпийских игр.

VII. МОК по своему усмотрению определит конечный список персонала и официальных лиц, которые будут приглашены из этого списка.

Глава МОК Томас Бах заявил: «Это была беспрецедентная атака на целостность Олимпийских игр и спорта. Исполком МОК после надлежащего процесса, принял пропорциональные санкции за эти систематические манипуляции, защищая чистых спортсменов. Это должно подвести черту под этим разрушительным эпизодом и должно послужить катализатором для более эффективной антидопинговой системы под руководством ВАДА».

Он также добавил: «Как спортсмен в прошлом, мне очень жаль чистых спортсменов, из всех национальных олимпийских комитетов, кто пострадал от этих манипуляций. Работая с комиссией атлетов МОК, мы сейчас будем искать возможности компенсировать моменты, которые они упустили на финише или же на пьедестале».