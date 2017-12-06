Решение МОК по России: полная версия
МОК отстранил Олимпийский комитет России и открыл путь индивидуальным атлетам для участия в Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом.
МОК отстранил Олимпийский комитет России и открыл путь индивидуальным атлетам для участия в Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом.
Исполком МОК изучил и обсудил выводы комиссии, возглавляемой Самуэлем Шмидом, которые касались систематических манипуляций в антидопинговой системе России. Этот отчет также касался в частности манипуляций с антидопинговой лабораторией на Олимпийских играх-2014 в Сочи, которая непосредственно касается Игр. За более чем 17 месяцев обширной работы комиссия Шмида собрала доказательства и информацию, провела слушания со всеми основными действующими лицами. В течение процесса соблюдалась последовательность. Эта возможность не была доступна до Олимпиады 2016 года в
Выводы отчета Шмида как по фактическим, так и по правовым аспектам подтвердили «систематическое манипулирование антидопинговыми правилами и системой в России, через методологию исчезновения позитивных проб на Олимпийских играх в Сочи, а также различные уровни административной, юридической и контрактной ответственности, возникшей
Как следствие комиссия Шмида рекомендовала исполкому МОК:
— принять необходимые меры, которые должны быть достаточно серьезными, чтобы эффективно наказать существующее систематическое манипулирование антидопинговыми правилами и систему в России, так же как и юридическую ответственность различных вовлеченных субъектов (в том числе форму, флаг и гимн);.
— в то же время защитить права отдельных чистых российских спортсменов;.
— а также принять во внимание серьезные расходы, понесенные двумя комиссиями МОК, в частности те, которые были связаны с расследованиями, экспертизами и реанализом проб, взятых на Олимпийских играх.
После обсуждения и утверждения отчета Шмида, исполком МОК принял следующие решения:
— Отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) немедленно.
— Пригласить отдельных российских спортсменов при соблюдении строгих условий (указаны ниже) на Олимпийские игры в Пхенчхане.
— Эти приглашенные спортсмены будут участвовать в индивидуальных или командных соревнованиях и будут называться OAR (Olympic Athlete from Russia) — «олимпийский спортсмен из России». Они будут выступать с формой под собственным именем и под олимпийским флагом. Олимпийский гимн будет звучать в их честь на любой из церемоний.
— Никто из официальных лиц министерства спорта РФ не будет аккредитован на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
— Исключить
— Вывести Дмитрия Чернышенко, бывшего руководителя оргкомитета «Сочи 2014» из координационной комиссии Пекина-2022.
— Отстранить президента ОКР Александра Жукова от членства в МОК, поскольку его членство связано с позицией президента ОКР.
— МОК оставляет за собой право принимать меры против других лиц, вовлеченных в систему.
— ОКР возместит расходы, понесенные МОК в отношении расследований, а также сделает взнос в создание независимого тестирующего органа (ITA) на общую сумму 15 млн долларов, чтобы создать потенциал глобальной антидопинговой системы.
— МОК может частично или полностью снять отстранение ОКР с начала церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане, при условии, что эти решения будут полностью приняты и соблюдены ОКР и приглашенными атлетами и официальными лицами.
— МОК выпустит соответствующие гиды по осуществлению данных решений.
Как будут выбираться спортсмены
Приглашать российских атлетов будут в соответствии со следующими рекомендациями:
— Список приглашенных будет определен по абсолютному усмотрению группой, которую возглавит Валери Фоурнейрон, председатель ITA. Группа будет включать в себя членов целевой группы по тестированию перед Играми — одного от ВАДА, другого от DFSU, и одного от МОК, доктора Ричарда Баджета.
— Группа будет руководствоваться в своих решениях следующими принципами:
I. Она может утвердить спортсмена, кто квалифицировался, согласно квалификационным стандартам его вида спорта.
II. Cпортсмены должны быть признаны чистыми для удовлетворения группы:
* Спортсмены не должны быть дисквалифицированы или признаны виновными в любом из нарушений антидопинговых правил.
* Спортсмены должны пройти все тестирования перед Играми, которые установит целевая группа по тестированию перед Играми.
* Спортсмены должны пройти любые другие тестирования, определенные группой, чтобы обеспечить равные условия.
МОК по своему усмотрению в конечном итоге определит спортсменов из этого списка, которые будут приглашены.
III. Эти приглашенные спортсмены будут принимать участие в индивидуальных и командных соревнованиях под именем «олимпийский атлет из России». Они будут выступать в форме под своими именами и под олимпийским флагом. Олимпийский гимн будет играть в их честь на любой из церемоний.
IV. Эти приглашенные спортсмены будут приняты с той же технической и логистической поддержкой, как и любые другие участники Олимпиады.
V. Группа по своему усмотрению определит список приглашенных для персонала и официальных лиц.
VI. Группа будет руководствоваться в своих решениях следующими принципами:
* Ни один из руководителей олимпийской команды России на Играх 2014 года в Сочи не может быть включен в список приглашенных.
* Ни один тренер или доктор, чей спортсмен был уличен в нарушении антидопинговых правил, не может быть включен. Все тренеры и доктора, включенные в список приглашенных, должны будут подписать заявление об этом.
* Любые другие требования, необходимые для защиты целостности Олимпийских игр.
VII. МОК по своему усмотрению определит конечный список персонала и официальных лиц, которые будут приглашены из этого списка.
Глава МОК Томас Бах заявил: «Это была беспрецедентная атака на целостность Олимпийских игр и спорта. Исполком МОК после надлежащего процесса, принял пропорциональные санкции за эти систематические манипуляции, защищая чистых спортсменов. Это должно подвести черту под этим разрушительным эпизодом и должно послужить катализатором для более эффективной антидопинговой системы под руководством ВАДА».
Он также добавил: «Как спортсмен в прошлом, мне очень жаль чистых спортсменов, из всех национальных олимпийских комитетов, кто пострадал от этих манипуляций. Работая с комиссией атлетов МОК, мы сейчас будем искать возможности компенсировать моменты, которые они упустили на финише или же на пьедестале».