НОК Белоруссии: Решение МОК по участию России в Олимпиаде «беспрецедентно суровое»

Заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором обсуждался вопрос допуска российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, прошло в Лозанне (Швейцария). МОК сообщил, что к Олимпиаде-2018 будут допущены «чистые» российские атлеты, которые выступят под олимпийским флагом. Исполком МОК также принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР).

«Это решение вызвало шок, эмоции переполняют… Решение дисквалифицировать российский олимпийский комитет… Мне кажется, что решение беспрецедентное, оно никоим образом не будет способствовать снятию напряженности и решению допинговых проблем в спорте в целом. Решение беспрецедентно суровое», — сказал генеральный секретарь НОК Белоруссии.

Он напомнил, что согласно положениям олимпийской хартии, представлять страну на Олимпийских играх вправе только национальный олимпийский комитет, а «в данном случае (решение МОК) она (хартия) не работает».