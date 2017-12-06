Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Интимная пластика: три реальные истории
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле»
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Доллар не нужен: Китай подрывает экономику США - СМИ
СМИ США похвалили Россию за надувные танки
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Решение МОК по России: полная версия
Клопп рассказал о подготовке «Ливерпуля» к матчу со «Спартаком»
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Интимная пластика: три реальные истории
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Как уничтожают наследие СССР (фото)
Фоторепортажи
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
16Кубок чемпионата мира проехал по России
00:18 (мск), источник: Р-Спорт

НОК Белоруссии: Решение МОК по участию России в Олимпиаде «беспрецедентно суровое»

МИНСК, 5 дек — РИА Новости. Решение МОК в отношении Олимпийского комитета России и об условиях участия российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх «беспрецедентно суровое», заявил РИА Новости генеральный секретарь национального олимпийского комитета Белоруссии Георгий Катулин.

Заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором обсуждался вопрос допуска российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, прошло в Лозанне (Швейцария). МОК сообщил, что к Олимпиаде-2018 будут допущены «чистые» российские атлеты, которые выступят под олимпийским флагом. Исполком МОК также принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР).

«Это решение вызвало шок, эмоции переполняют… Решение дисквалифицировать российский олимпийский комитет… Мне кажется, что решение беспрецедентное, оно никоим образом не будет способствовать снятию напряженности и решению допинговых проблем в спорте в целом. Решение беспрецедентно суровое», — сказал генеральный секретарь НОК Белоруссии.

Он напомнил, что согласно положениям олимпийской хартии, представлять страну на Олимпийских играх вправе только национальный олимпийский комитет, а «в данном случае (решение МОК) она (хартия) не работает».

Во время загрузки произошла ошибка.
Жарче солнца: возлюбленная хавбека "Тоттенхэма" и британская модель
Решение МОК по России: полная версия
Клопп рассказал о подготовке «Ливерпуля» к матчу со «Спартаком»
Юсков, Кулижников, Логинов и Старых не смогут выступить на Играх
«Спартак» сыграет с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов
Сборная России по хоккею хочет принять участие в Олимпиаде
Родченков заявил, что Легков знал о подмене его проб на ОИ-2014
Реакция спортфедераций РФ на отстранение от Олимпиады-2018
Спорт-Экспресс
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
6-летнюю россиянку называют «самой красивой девочкой на Земле» В соцсетях у модели из Перми Насти Князевой уже более полумиллиона подписчиков со всей планеты.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь