Жуков: В случае выполнения требований МОК спортсмены пройдут на закрытии ОИ под флагом РФ

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник исполком МОК принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе.

«В случае выполнения требований МОК отстранение с ОКР может быть снято в последний день Олимпиады, — заявил Жуков. — В этом случае российские спортсмены смогут пройти под флагом страны на церемонии закрытия».

Согласно решению МОК, ОКР должен возместить МОК расходы в размере $15 млн, потраченные на расследования допинговых нарушений российской стороной. Также ОКР должен внести вклад в создание Независимой организации допинг-тестирования.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.