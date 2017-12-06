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00:07 (мск), источник: ТАСС

Жуков: В случае выполнения требований МОК спортсмены пройдут на закрытии ОИ под флагом РФ

ЛОЗАННА /Швейцария/, 5 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены смогут пройти под флагом России на церемонии закрытия Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в случае снятия отстранения с Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом глава ОКР Александр Жуков заявил журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник исполком МОК принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе.

«В случае выполнения требований МОК отстранение с ОКР может быть снято в последний день Олимпиады, — заявил Жуков. — В этом случае российские спортсмены смогут пройти под флагом страны на церемонии закрытия».

Согласно решению МОК, ОКР должен возместить МОК расходы в размере $15 млн, потраченные на расследования допинговых нарушений российской стороной. Также ОКР должен внести вклад в создание Независимой организации допинг-тестирования.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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