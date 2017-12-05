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23:17 (мск), источник: ТАСС

Комиссия Шмида не использовала последние свидетельства Родченкова

ЛОЗАННА /Швейцария/, 5 декабря. /ТАСС/. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида, расследовавшая существование институциональной системы поддержки использования допинга спортсменами в России, не использовала последние свидетельства бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом Шмид заявил на пресс-конференции.

Источник: ИТАР-ТАСС

По итогам заседания исполкома МОК в Лозанне 5 декабря было вынесено решение не допустить сборную России к участию в Играх-2018 в Южной Корее.

«Мы опирались на факты, которые были подтверждены доказательствами, — отметил Шмид. — Мы не могли использовать последние заявления Родченкова, поскольку не смогли доказать их правомерность. Было бы неправильно думать, что мы можем сделать неверные выводы. Мы столкнулись с самыми различными комментариями и фактами в заявлениях профессора Макларена, которые получили подтверждение, Макларен провел гораздо более глубокий анализ в первом докладе по сравнению со вторым».

Родченков являлся главным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое требовало признать выводы своей независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном. Комиссия утверждала о существовании на ведомственном уровне в России системы укрывательства спортсменов, употреблявших допинг в период с 2011 по 2015 год.

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