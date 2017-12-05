Комиссия Шмида не использовала последние свидетельства Родченкова

По итогам заседания исполкома МОК в Лозанне 5 декабря было вынесено решение не допустить сборную России к участию в Играх-2018 в Южной Корее.

«Мы опирались на факты, которые были подтверждены доказательствами, — отметил Шмид. — Мы не могли использовать последние заявления Родченкова, поскольку не смогли доказать их правомерность. Было бы неправильно думать, что мы можем сделать неверные выводы. Мы столкнулись с самыми различными комментариями и фактами в заявлениях профессора Макларена, которые получили подтверждение, Макларен провел гораздо более глубокий анализ в первом докладе по сравнению со вторым».