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22:41 (мск), источник: ТАСС

Бах заявил, что не видит причин для бойкота Олимпиады российскими спортсменами

ЛОЗАННА /Швейцария/, 5 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены не имеют оснований бойкотировать Олимпийские игры 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Во вторник МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Россияне смогут выступить на Играх в южнокорейском Пхёнчхане только в качестве независимых спортсменов.

«Олимпийский бойкот никогда не приводил к каким-то результатам. Не вижу причин для бойкота со стороны российских спортсменов, потому что мы допускаем чистых атлетов к участию», — заявил Бах.

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«Самуэль Шмид [глава одной из комиссий МОК] в своем докладе четко описал распределение ответственности, затем МОК подготовил пропорциональные санкции в зависимости от степени манипулирования [антидопинговой] системой, защитив права чистых атлетов», — сказал Бах.

«Перед Играми в Рио [2016 года] у нас не было возможности заслушать российскую сторону. Сейчас каждая сторона была услышана», — отметил Бах.

Олимпийские игры 2018 года с 9 по 25 февраля.

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