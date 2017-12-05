Бах заявил, что не видит причин для бойкота Олимпиады российскими спортсменами
ЛОЗАННА /Швейцария/, 5 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены не имеют оснований бойкотировать Олимпийские игры 2018 года. Об этом на
ЛОЗАННА /Швейцария/, 5 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены не имеют оснований бойкотировать Олимпийские игры 2018 года. Об этом на
Во вторник МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Россияне смогут выступить на Играх в южнокорейском Пхёнчхане только в качестве независимых спортсменов.
«Олимпийский бойкот никогда не приводил к
Президент МОК назвал пропорциональными санкции против сборной России.
«Самуэль Шмид [глава одной из комиссий МОК] в своем докладе четко описал распределение ответственности, затем МОК подготовил пропорциональные санкции в зависимости от степени манипулирования [антидопинговой] системой, защитив права чистых атлетов», — сказал Бах.
«Перед Играми в Рио [2016 года] у нас не было возможности заслушать российскую сторону. Сейчас каждая сторона была услышана», — отметил Бах.
Олимпийские игры 2018 года с 9 по 25 февраля.