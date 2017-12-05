Глава МОК выразил соболезнования «чистым» российским спортсменам

Бах отметил, что санкции МОК подготовлены в зависимости от различного уровня ответственности за провалы и манипулирование системой. При этом он заявил, что бойкот «никогда не приводил к каким-либо результатам».

«Также я не вижу причин для подобного бойкота, так как мы допускаем до Игр “чистых” атлетов. Именно они могут наладить мосты, создавая связь между Россией и олимпийским миром», — заявил Бах. Согласно решению МОК спортсмены из России примут участие в Играх в статусе «Олимпиец из России». Именно эта фраза будет написана на их форме. При этом флаг России на Олимпиаде не появится. Вместо гимна России будет звучать Олимпийский гимн.