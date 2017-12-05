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22:46 (мск), источник: РБК

Глава МОК выразил соболезнования «чистым» российским спортсменам

Глава МОК Томас Бах прокомментировал решение комитета об отстранении сборной России от Олимпийских игр в 2018 году. Он выразил свои соболезнования всем «чистым» спортсменам, которые не смогут выступить под российским флагом.

Источник: AP 2017

Бах отметил, что санкции МОК подготовлены в зависимости от различного уровня ответственности за провалы и манипулирование системой. При этом он заявил, что бойкот «никогда не приводил к каким-либо результатам».

«Также я не вижу причин для подобного бойкота, так как мы допускаем до Игр “чистых” атлетов. Именно они могут наладить мосты, создавая связь между Россией и олимпийским миром», — заявил Бах. Согласно решению МОК спортсмены из России примут участие в Играх в статусе «Олимпиец из России». Именно эта фраза будет написана на их форме. При этом флаг России на Олимпиаде не появится. Вместо гимна России будет звучать Олимпийский гимн.

«Каждый отдельный инцидент был рассмотрен. По каждому были определены ответственные», — заключил Бах.

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