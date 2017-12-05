ВГТРК не будет транслировать Олимпийские игры без участия в них российской сборной

МОК во вторник сообщил, что к Олимпиаде-2018 будут допущены только «чистые» российские атлеты, которые выступят под олимпийским флагом.

«Наша позиция неизменна: без участия российской сборной Олимпийские игры в Пхенчхане мы транслировать не будем», — сказа собеседница агентства.

В пресс-службе холдинга пояснили, что решение о том, выступят российские спортсмены под нейтральным флагом или нет, еще не принято.

«Будут они выступать под нейтральным флагом или нет — это решение не нами принимается. Но без российской сборной мы Олимпиаду не транслируем», — добавили в холдинге.

Ранее в ВГТРК РИА Новости заявили, что не будут транслировать Олимпиаду-2018, если в ней не примут участие российские спортсмены. Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа», в который входит спортивный телеканал «Матч-ТВ», Дмитрий Чернышенко признал, что если Россия не будет допущена до участия в Играх в Пхенчхане, это спортивное событие не вызовет интереса у российского телезрителя. Руководитель пресс-службы Европейского вещательного союза (EBU) Клэр Рейнфорд сообщил РИА Новости, что отказ российских телеканалов от трансляции Игр-2018 в случае недопуска российских спортсменов окажет влияние на продвижение олимпийских ценностей и ожидания спонсоров МОК.