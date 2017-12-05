ВГТРК не будет транслировать Олимпийские игры без участия в них российской сборной
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. ВГТРК не будет транслировать зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, если в них не будет участвовать сборная России, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. ВГТРК не будет транслировать зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, если в них не будет участвовать сборная России, сообщили РИА Новости в
МОК во вторник сообщил, что к Олимпиаде-2018 будут допущены только «чистые» российские атлеты, которые выступят под олимпийским флагом.
«Наша позиция неизменна: без участия российской сборной Олимпийские игры в Пхенчхане мы транслировать не будем», — сказа собеседница агентства.
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«Будут они выступать под нейтральным флагом или нет — это решение не нами принимается. Но без российской сборной мы Олимпиаду не транслируем», — добавили в холдинге.
Ранее в ВГТРК РИА Новости заявили, что не будут транслировать Олимпиаду-2018, если в ней не примут участие российские спортсмены. Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа», в который входит спортивный телеканал «Матч-ТВ», Дмитрий Чернышенко признал, что если Россия не будет допущена до участия в Играх в Пхенчхане, это спортивное событие не вызовет интереса у российского телезрителя. Руководитель
ВГТРК — один из крупнейших российских медиахолдингов. В его состав входят федеральные каналы «Россия 1», «Россия Культура», круглосуточный информационный канал «Россия 24», более 80 региональных телерадиокомпаний, вещающих во всех субъектах РФ, государственный