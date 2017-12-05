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22:17 (мск), источник: Р-Спорт

ВГТРК не будет транслировать Олимпийские игры без участия в них российской сборной

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. ВГТРК не будет транслировать зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, если в них не будет участвовать сборная России, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

МОК во вторник сообщил, что к Олимпиаде-2018 будут допущены только «чистые» российские атлеты, которые выступят под олимпийским флагом.

«Наша позиция неизменна: без участия российской сборной Олимпийские игры в Пхенчхане мы транслировать не будем», — сказа собеседница агентства.

В пресс-службе холдинга пояснили, что решение о том, выступят российские спортсмены под нейтральным флагом или нет, еще не принято.

«Будут они выступать под нейтральным флагом или нет — это решение не нами принимается. Но без российской сборной мы Олимпиаду не транслируем», — добавили в холдинге.

Ранее в ВГТРК РИА Новости заявили, что не будут транслировать Олимпиаду-2018, если в ней не примут участие российские спортсмены. Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа», в который входит спортивный телеканал «Матч-ТВ», Дмитрий Чернышенко признал, что если Россия не будет допущена до участия в Играх в Пхенчхане, это спортивное событие не вызовет интереса у российского телезрителя. Руководитель пресс-службы Европейского вещательного союза (EBU) Клэр Рейнфорд сообщил РИА Новости, что отказ российских телеканалов от трансляции Игр-2018 в случае недопуска российских спортсменов окажет влияние на продвижение олимпийских ценностей и ожидания спонсоров МОК.

ВГТРК — один из крупнейших российских медиахолдингов. В его состав входят федеральные каналы «Россия 1», «Россия Культура», круглосуточный информационный канал «Россия 24», более 80 региональных телерадиокомпаний, вещающих во всех субъектах РФ, государственный интернет-канал «Россия», который объединяет десятки интернет-ресурсов, и пять радиостанций — «Радио России», «Маяк», «Культура», «Вести ФМ». Также в холдинг входит международный телеканал на русском языке «РТР-Планета», выходящий за рубежом с 2002 года, его смотрят жители Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и США. По данным исследовательской компании Mediascope, в России среднесуточный охват всех телеканалов ВГТРК (среднее количество человек, смотревших телеканал не менее одной минуты в сутки) составляет 28 376,759 человек, месячный охват аудитории (среднее количество человек, смотревших телеканал не менее одной минуты за месяц) — 55 532,437 человек.

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