Решение МОК было ожидаемым: реакция спортфедераций РФ на отстранение от Олимпиады-2018

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник прошло заседание исполкома МОК, на котором решался вопрос участия спортсменов из России в Играх-2018. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде-2018, россияне смогут выступать в Пхёнчхане только в нейтральном статусе. Также Олимпийский комитет России должен возместить МОК расходы в размере $15 млн, которые организация потратила на расследования допинговых нарушений российской стороной. МОК считает, что ОКР должен поспособствовать созданию Независимой организации допинг-тестирования, целью которой является построение глобальной и целостной антидопинговой системы.

«Все шло к тому, что наших спортсменов допустят до Олимпиады в нейтральном статусе, — сказал Зубков. — Теперь атлетам самим надо принимать решение — ехать или нет на Игры в Южную Корею. Руководство федерации бобслея будет помогать тем спортсменам, которые захотят выступить в Пхёнчхане. Это однозначно».

Глава федерации прыжков на лыжах с трамплина Дмитрий Дубровский, считает, что российские спортсмены должны ехать на зимние Олимпийские игры 2018 года в Южную Корею и выступать под нейтральным флагом.

«Мы будем отстаивать своих спортсменов, я буду с ними разговаривать, они сами должны будут принять решение об участии. Я убежден, что лидеры мирового спорта, представляющие Россию, должны поехать и биться не только за себя, но и за других. Очень обидно за тех, кто дисквалифицирован, поэтому я думаю, что нужно ехать и биться за них. Для руководителей федераций смысла ехать нет, но не для спортсменов», — сказал Дубровский.

«Нагнетание негатива к нам, спортсменам, которое усугубилось в последний месяц, пересмотр результатов Сочи-2014 и пожизненные дисквалификации атлетов говорят об ожидаемом решении. Опрометчиво было думать, что нашу сборную полностью допустят», — отметил глава федерации.

Российский сноубордист Николай Олюнин пока не определился с вопросом о выступлении на Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом.

«Решение МОК меня не шокировало, все шло к этому, мы были готовы. Сейчас будем ждать команды от нашего руководства, как они будут смотреть на это, пока никто не понимает как быть дальше. Я бы хотел выступать за наш флаг, но в то же время понимаю, что произошедшее — большое неуважение к нашей стране. Я бы не поехал под нейтральным флагом, но еще надо думать», — сказал Олюнин.

Двукратный олимпийский чемпион российский биатлонист Сергей Чепиков просит не осуждать спортсменов, которые примут решение выступить под нейтральным флагом на Олимпиаде.

«Я не ожидал другого решения, это очень суровые меры по отношению к нашей сборной. Я прошу не осуждать ребят, которые примут решение выступить под нейтральным флагом. Мы знаем, что они россияне, и нужно их поддержать», — сказал Чепиков.

Он попросил сплотиться болельщиков в это непростое время и поддержать российских олимпийцев.

Как отметил в беседе с ТАСС бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года по лыжным гонкам Иван Алыпов, решение МОК было для него ожидаемо. «На самом деле это абсолютно ожидаемо, все действия, которые предпринимал МОК, все эти комиссии по поводу отстранения наших спортсменов, различных докладов и всех этих дел — это заранее написанный спланированный сценарий, просто сейчас его окончательно озвучили, на мой взгляд. Для меня это не является новостью», — сказал Алыпов.

Он добавил, что рассматривает данное решение с позиций профессионального спортсмена и болельщика. «Я сам был профессиональным спортсменом, участвовал в Олимпийских играх, я представляю, что это такое и как к этим Олимпийским играм я готовился, сколько я отдал сил, времени, здоровья, бессонных ночей, чтобы туда попасть. И я могу рассуждать как болельщик, который сидит и наблюдает это по телевизору. Как спортсмен я желаю нашим ребятам все-таки попасть на Олимпиаду, завоевать медали, потому что для них это высшая точка спортивной карьеры, как болельщик я, наверное, солидарен со всей страной в том, что наших чистых спортсменов незаслуженно лишили сочинских медалей, отстранили и лишили возможности участвовать в Олимпийских играх, поэтому в бойкоте есть смысл», — резюмировал Алыпов.

Чемпионка Универсиады-2013, многократная чемпионка России и победитель этапов Кубка мира по прыжкам с трамплина Ирина Аввакумова считает, что выступление под нейтральным флагом на ОИ-2018 — это не по-спортивному.

«Не знаю, как отреагируют другие спортсмены, но я не для того готовилась много лет, чтобы ехать и выступать не за свою страну. Ехать на Олимпиаду только для того, чтобы ехать, это как-то не по-спортивному. Так что насчет своего выступления еще не могу сказать, я не разговаривала пока с тренерами», — сказал Аввакумова.

Первый вице-спикер госдумы Иван Мельников считает, что российским спортсменам нельзя ехать на ОИ-2018 под нейтральным флагом.

«Политика тотального преследования российских спортсменов нацелена на то, чтобы унизить Россию и весь наш народ. Все сегодняшние решения, немыслимые по жесткости, часть этой политики», — сказал он.

«По этой причине, с нашей точки зрения, ехать под нейтральным флагом нельзя. Кроме того, подобная поездка будет некорректной по отношению к тем спортсменам, которых без разбора и доказательств уже отстранили не только от Игр, но и спорта», — считает первый вице-спикер.

«В то же время, если руководство страны и отечественного спорта примет иное решение, мы все равно будем болеть за наших», — добавил он. Но в этом случае, по мнению Мельникова, «важно построить информационную кампанию вокруг Игр особым образом».

Президент Федерации фигурного катания РФ Александр Горшков заявил, что федерация обсудит участие в ОИ в нейтральном статусе после 10 декабря.

«По стечению обстоятельств наш рейс задержан, и мы узнали о решении МОК до вылета, — рассказал Горшков. — Такого решения можно было ожидать — столько разговоров, страсти накалялись. Что и как будет дальше, возможность выступления в нейтральном статусе — все это мы обсудим дома, в Москве, когда вернемся с соревнований».

Турнир завершится 10 декабря. «Сейчас финал Гран-при — наша основная цель. Я желаю нашим спортсменам удачи и успешных выступлений», — отметил Горшков.

В финале серии Гран-при выступят одиночники Алина Загитова, Мария Сотскова, Михаил Коляда, Сергей Воронов, спортивные пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Ксения Столбова и Федор Климов. Евгения Медведева, отобравшаяся на турнир с первого места, из-за травмы пропустит турнир. Спортсменка в составе делегации России присутствовала на исполкоме МОК в Лозанне.

Глава Союза конькобежцев России Александр Кравцов считает решение МОК ошибкой.

«Считаю, что МОК допустил большую ошибку, приняв такое решение. Решение, которое основывается в большей степени на домыслах, чем на фактах, — сказал Кравцов. — [Президент МОК Томас] Бах пошел на поводу и нанес ущерб олимпийскому движению».

«Я привык оперировать фактами и могу говорить про свою федерацию. Так вот два наших спортсмена [Ольга Фаткулина и Александр Румянцев] были пожизненно отстранены лишь потому, что были включены в какой-то список — больше ничего не было».

Член президиума Федерации фристайла России Петрос Гаспарян назвал унижением решение МОК по Олимпиаде-2018.

«Мое мнение — ни под каким флагом не выступать. То, что произошло в Лозанне, — я считаю, попрание прав спортсменов и нашего государства. Под нейтральным флагом МОК выступают представители непризнанных стран, получается, нас к ним приравняли», — сказал Гаспарян.

По его словам, от Краснодарского края в состав сборной России на Олимпийские игры 2018 года уже отобрался 21 спортсмен, еще двое — под вопросом. «Это такие виды [спорта], как конькобежный спорт, бобслей, скелетон, сноуборд, фристайл и керлинг. Ребята пусть сами решают, под каким флагом им выступать. Человек 20−30 лет шел к этому, готовился и хочет себя реализовать на Олимпиаде, он сам и должен делать выбор», — добавил Гаспарян.

Вице-спикер Госдумы Лебедев призвал игнорировать зимние ОИ-2018 со стороны России.

«Решение МОК в высшей степени оскорбительно и унизительно для такой великой спортивной державы как Россия. Сегодня перед нами стоит один самый главный вопрос — участие или неучастие России в Олимпийских играх 2018 года без своего флага и без гимна. Я считаю, что мы должны принять решение полностью игнорировать ОИ», — заявил Лебедев ТАСС во вторник.

На его взгляд, «участие РФ с такими ограничениями не позволительны». «Мы великая спортивная страна и без нас Олимпийские игры будут совсем не тем. Мы постоянно терпим последнее время унижения и оскорбления. Наверное, настал момент когда надо уже прекратить показывать свою слабость, принять мужественное решение и пропустить эту Олимпиаду», — полагает депутат.

Лебедев признает, что «очень жалко спортсменов, которые готовились». «Но когда на кону стоит честь страны, то выбора не может быть, он очевиден. Уверен, что в случае неучастия государство найдет способ компенсировать моральный ущерб нашими спортсменами, но в глазах мировой спортивной общественности пора показать силу, как мы это умеем делать в военном отношении. Хватит подставлять правую щеку, когда нас бьют по левой», — заключил вице-спикер.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал позорным решение МОК отстранить сборную России от Олимпиады.

«Позорное решение МОК по российской олимпийской сборной, — написал политик на своей странице в Facebook. — Хотя чему удивляться после того, как наших паралимпийцев отстранили от участия в Играх-2016».