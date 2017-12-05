Путин объявит о решении по поводу ОИ-2018 6 декабря на Форуме добровольцев

Третий день Всероссийского форума добровольцев пройдёт во Дворце спорта «Мегаспорт». В присутствии 15 тысяч зрителей пройдёт шоу с участием звёзд российской сцены и состоится награждение победителей ежегодной премии «Доброволец России 2017». По информации «Чемпионата», именно на этом мероприятии президент России Владимир Путин сделает ряд важных заявлений, в том числе огласит решение по поводу участия российских спортсменов на Играх-2018 в Пхёнчхане.



Согласно решению исполкома МОК 5 декабря, российские спортсмены могут выступить на Играх в Пхёнчхане только под нейтральным флагом. Список чистых российских спортсменов, которые смогут выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом, определит специальная комиссия МОК.