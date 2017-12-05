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22:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Путин объявит о решении по поводу ОИ-2018 6 декабря на Форуме добровольцев

По информации «Чемпионата», решение об участии или неучастии сборной России на зимней Олимпиаде-2018 будет объявлено завтра, 6 декабря, на Всероссийском форуме добровольцев. Его огласит президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Третий день Всероссийского форума добровольцев пройдёт во Дворце спорта «Мегаспорт». В присутствии 15 тысяч зрителей пройдёт шоу с участием звёзд российской сцены и состоится награждение победителей ежегодной премии «Доброволец России 2017». По информации «Чемпионата», именно на этом мероприятии президент России Владимир Путин сделает ряд важных заявлений, в том числе огласит решение по поводу участия российских спортсменов на Играх-2018 в Пхёнчхане.

Согласно решению исполкома МОК 5 декабря, российские спортсмены могут выступить на Играх в Пхёнчхане только под нейтральным флагом. Список чистых российских спортсменов, которые смогут выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом, определит специальная комиссия МОК.

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