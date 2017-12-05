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22:07 (мск), источник: Р-Спорт

Российской делегации не позволили выступить на исполкоме МОК

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт. Российской делегации не позволили выступить на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) перед принятием решения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает Первый канал.

Источник: РИА "Новости"

МОК во вторник дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР), но допустил российских к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом.

«Как стало известно, российской делегации не удалось выступить на заседании МОК. Они не были допущены в зал слушаний. Однако их заставили сдать телефоны», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

От российской стороны на исполкоме МОК должны были выступить президент ОКР Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

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