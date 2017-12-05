Российской делегации не позволили выступить на исполкоме МОК

Источник: РИА "Новости"

МОК во вторник дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР), но допустил российских к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом.

«Как стало известно, российской делегации не удалось выступить на заседании МОК. Они не были допущены в зал слушаний. Однако их заставили сдать телефоны», — говорится в сообщении на сайте телеканала.