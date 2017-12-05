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22:11 (мск), источник: Lenta.Ru

МОК наказал Мутко

Российский вице-премьер Виталий Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх. Такое решение принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с допинговым скандалом в России.

Источник: РИА "Новости"

Аналогичные санкции применены к бывшему замминистра спорта Юрию Нагорных, который упоминался в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Нагорных покинул Минспорта в октябре 2016-го, в июле того же года его отстранили от работы.

Помимо этого, Дмитрий Чернышенко, возглавлявший оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, исключен из координационной комиссии Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине.

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5 декабря исполком МОК объявил об отстранении сборной России от участия в ОИ-2018 в Пхенчхане. Спортсмены, которые докажут, что не применяли допинг, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.

Заседание исполкома проходило в Лозанне (Швейцария). Решение принималось на основе выводов, сделанных двумя комиссиями: Дениса Освальда и Самуэля Шмидта. Первая занималась перепроверкой допинг-проб участников Олимпийских игр в Сочи, вторая расследовала причастность российских чиновников к допинговым махинациям.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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