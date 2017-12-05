Россия выступит на зимней Олимпиаде под нейтральным флагом
Сборная России выступит на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение принял МОК после заседания исполкома.
Сборная России выступит на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение принял МОК после заседания исполкома.
О решении МОК сообщила
На Олимпиаду будут допущены только «чистые» спортсмены, критерии допуска которых определил МОК.
Перед голосованием исполком рассмотрел результаты работы комиссии под руководством Сэмюэля Шмида. Эта комиссия занималась поиском доказательств существования в России государственной допинговой системы. По сведениям издания Inside the Games, результаты этой работы члены исполкома получили накануне, 4 декабря. Российская делегация смогла ознакомиться с документами за 20 минут до своего выступления на заседании исполкома.
Кроме результатов работы комиссии Шмида, МОК также учитывал при принятии решения расследование комиссии под руководством Дениса Освальда. Освальд занимался доказательств манипуляций с
В российскую делегацию на заседании исполкома вошли глава ОКР Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
Сборная России во второй раз подряд не сможет выставить полный состав на Олимпийские игры. В 2016 году, после публикации двух докладов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, МОК принял решение об отстранении от Олимпиады части российских спортсменов. Тогда сборная России смогла выступить на Олимпиаде под своим флагом, однако на Игры решением международных спортивных федераций были допущены только те спортсмены, которые не упоминались в докладе Макларена и которые ранее не были уличены в употреблении допинга.