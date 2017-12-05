Россия выступит на зимней Олимпиаде под нейтральным флагом

Источник: РИА "Новости"

О решении МОК сообщила пресс-служба комитета. Оно последовало после заседания исполкома комитета, которое состоялось в Лозанне во вторник, 5 декабря. Решение было принято голосованием, в котором приняли участие 15 членов исполкома.

На Олимпиаду будут допущены только «чистые» спортсмены, критерии допуска которых определил МОК.

Перед голосованием исполком рассмотрел результаты работы комиссии под руководством Сэмюэля Шмида. Эта комиссия занималась поиском доказательств существования в России государственной допинговой системы. По сведениям издания Inside the Games, результаты этой работы члены исполкома получили накануне, 4 декабря. Российская делегация смогла ознакомиться с документами за 20 минут до своего выступления на заседании исполкома.

Кроме результатов работы комиссии Шмида, МОК также учитывал при принятии решения расследование комиссии под руководством Дениса Освальда. Освальд занимался доказательств манипуляций с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. В результате его работы сборная России лишилась одиннадцати медалей, выигранных на Олимпиаде 2014 года, и потеряла первое место на тех Играх.

В российскую делегацию на заседании исполкома вошли глава ОКР Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Сборная России во второй раз подряд не сможет выставить полный состав на Олимпийские игры. В 2016 году, после публикации двух докладов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, МОК принял решение об отстранении от Олимпиады части российских спортсменов. Тогда сборная России смогла выступить на Олимпиаде под своим флагом, однако на Игры решением международных спортивных федераций были допущены только те спортсмены, которые не упоминались в докладе Макларена и которые ранее не были уличены в употреблении допинга.

Пресс-конференция главы МОК Томаса Баха по итогам заседания исполкома МОК: