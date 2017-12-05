Журналистка The New York Times: У Родченкова могут быть странности, но факты — важнее
О разоблачениях России.
О разоблачениях России.
Журналистка The New York Times Ребекка Руис, которая в мае 2016 опубликовала знаменитое интервью с
— Вы полностью доверяете всему, что вам рассказывал Григорий Родченков? — вопрос Руис.
— Это все звучит невероятно, но не считаю, что здесь вообще важна моя оценка. Макларен в своем расследовании отметил, что важны не столько показания Родченкова, сколько результаты последующих перепроверок
— Какое впечатление Родченков оставил как человек?
— Не мне давать оценку
— Когда вы последний раз видели Родченкова?
— В мае прошлого года, как раз когда мы делали то интервью. Думаю, только его адвокату известно, где Григорий сейчас, ведь он находится в программе по защите свидетелей.
— Как думаете, почему он не общается с русскими журналистами?
— Не знаю, мне сложно это комментировать.
— Есть ли у вас мнение по поводу участия России на Олимпийских играх-2018?
— Нет, я предпочитаю основываться на фактах. И разобраться в этой ситуации — это задача МОК. Вскоре Томас Бах даст