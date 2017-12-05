Журналистка The New York Times: У Родченкова могут быть странности, но факты — важнее

Источник: РИА "Новости"

Журналистка The New York Times Ребекка Руис, которая в мае 2016 опубликовала знаменитое интервью с экс-руководителем Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, рассказала о своем отношении к нему. По ее словам, у ученого есть странности, но это не относится к его свидетельствам.

— Вы полностью доверяете всему, что вам рассказывал Григорий Родченков? — вопрос Руис.

— Это все звучит невероятно, но не считаю, что здесь вообще важна моя оценка. Макларен в своем расследовании отметил, что важны не столько показания Родченкова, сколько результаты последующих перепроверок допинг-проб. И как мы видим, комиссия Освальда дала свою оценку этому, найдя подтверждение этим обвинениям.

— Какое впечатление Родченков оставил как человек?

— Не мне давать оценку каким-то его странностям. Люди есть люди, характер каждого оценить очень сложно. Есть в Родченкове странности? Да. Но это надо отделять от тех свидетельств, которые имеются. Не мне его судить. Моей задачей было — просто поговорить с ним.

— Когда вы последний раз видели Родченкова?

— В мае прошлого года, как раз когда мы делали то интервью. Думаю, только его адвокату известно, где Григорий сейчас, ведь он находится в программе по защите свидетелей.

— Как думаете, почему он не общается с русскими журналистами?

— Не знаю, мне сложно это комментировать.

— Есть ли у вас мнение по поводу участия России на Олимпийских играх-2018?