МОК: спортсмены РФ проверялись на допинг чаще представителей любой страны

«В нашем понимании новая система РУСАДА работает хорошо, проблем с допуском допинг-офицеров к спортсменам в стране нет в подавляющем большинстве случаев. Однако существуют сложности с допуском в закрытые города, вы знаете, что именно это является одной из причин, почему ВАДА в ноябре не восстановило РУСАДА. Они очень внимательно следят за этим вопросом.



Я могу сказать, что российские спортсмены перед олимпийским сезоном тестировались больше, чем спортсмены любой другой страны. Всего за полгода, с апреля по октябрь, в рамках тестирования перед Пхёнчханом было взято семь тысяч проб у четырёх тысяч спортсменов, которые представляют 62 страны. Семь тысяч проб — это на 50% больше, чем за то же самое время в 2016 году», — рассказал Баджет.