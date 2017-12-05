Родченков продолжает мочить Россию. Теперь через норвежские СМИ

Источник: РИА "Новости"

Григория Родченкова — экс-главу Московской антидопинговой лаборатории и главного информатора WADA и МОК в крупнейшем допинговом скандале в истории с участием России не остановить. Сегодня Томас Бах озвучит решение о будущем наших спортсменов применительно к Олимпиаде в Пхенчхане, и Родченков с каждым часом выдает все больше компромата.

Но если раньше он действовал либо через американскую прессу, чаще всего The New York Times, то теперь спрос на его показания есть и у норвежцев. Родченков предоставил VG и NRK очередные дикие подробности, касающиеся приема допинга Ольгой Зайцевой, а также методов сокрытия положительных проб.

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«ЗАЙЦЕВА ПОСТОЯННО УПОТРЕБЛЯЛА ДОПИНГ».

Согласно показаниям российского химика, Зайцева была близко знакома с бывшим замминистра спорта России Юрием Нагорных, который получил задание обеспечить успех в Сочи любой ценой. Хорошие выступления российской биатлонистки были главным заданием для главы управления медицинских и научно-исследовательских программ НОК России Ирины Родионовой.

«Мы встречались несколько раз и обсуждали отдельных спортсменов. В особенности часто упоминалось имя Зайцевой, — пишет в своих показаниях Родченков. — Зайцева присутствовала на встрече с Нагорных и Родионовой, когда обсуждались аномальные показатели ее паспорта крови. Причиной тому было систематическое употребление допинга. Она понимала, что это была угроза ее участию на Играх в Сочи».

Аномальные показатели в паспорте крови возникли вследствие того, что биатлонистка регулярно использовала ЭПО. Также Зайцева была включена в список «Дюшес» и употребляла этот допинговый коктейль. Родченков подробно описывает, как ее чистая моча собиралась перед Олимпиадой в Сочи, чтобы ее можно было использовать для подмены после гонок. По словам Родченкова Зайцеву тестировали так часто, что в какой-то момент возникли опасения, что запаса «чистой» мочи может не хватить.

«МНЕ ЕЕ ЖАЛЬ».

Вольфганг Пихлер приехал в Россию, чтобы очистить женскую биатлонную сборную от допинга. Поэтому большая часть подготовки проходила в его родном Рупольдинге.

— Я делал все, что мог, — говорит Пихлер журналистам, показывая ноутбук, в котором сохранены все данные спортсменов.

Каждый сбор, каждая тренировка, каждая гонка.

— Тут она была в форме, — говорит он, показывая пик на кривой.

В спринте на Кубке мира Зайцева показывала хорошие физические кондиции.

— Но это не аномально хорошая форма. Я позвоню ей. Я хочу знать правду.

— Что ты скажешь?

— Если она делала это осознанно, то расскажу ей, как поступить правильно. Если она этого не знала, и все делалось за ее спиной, что сказать тогда? В таком случае, мне ее жаль.

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«СТАСИК».

«В то время российские спортсмены использовали форму ЭПО, которую было сложно обнаружить. Одним из главных поставщиков тайного вида ЭПО для олимпийцев был Станислав “Стасик” Дмитриев — распространитель допинга», — пишет Родченков в электронном письме.

Его версия ЭПО была модифицирована путем удаления сиаловой кислоты, что сделало обнаружение допинга практически невозможным. Но из-за того, что число спортсменов, которые брали у него ЭПО, быстро росло, качество препарата упало. Это привело к серьезным последствиям. В феврале 2009 были дисквалифицированы Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко.

«ФСБ попыталась подменить их результаты, но безуспешно», — говорит Родченков.

В июле 2009-го были дисквалифицированы лыжники, олимпийские чемпионы Юлия Чепалова и Евгений Дементьев.

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ВМЕСТО ЗАЙЦЕВОЙ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ НОУНЕЙМОВ.

По информации норвежских СМИ, которую им предоставил Григорий Родченков, в антидопинговой лаборатории в Москве всегда хранилась чистая моча всех российских спортсменов, чтобы можно было менять «грязное» содержимое допинг-проб А при вскрытии.

Впервые Россия применила метод вскрывания бутылок с допинг-пробами во время чемпионата мира-2013 по легкой атлетике.

Помимо всего прочего, РУСАДА производило манипуляции с аномально высокими показателями крови спортсменов при отправке их в систему ADAMS.

Если полностью исправить показатели не получалось, агентство меняло имена спортсменов и вместо именитых атлетов дисквалифицировало малоизвестных.

Так, в частности, неоднократно происходило с биатлонисткой Ольгой Зайцевой, вместо которой дисквалификацию получали малоизвестные спортсмены.

Так же сообщается, что сотрудники ФСБ останавливали иностранных допинг-офицеров на границе страны, отнимали у них допинг-пробы россиян и меняли их на чистые. Таким образом, иностранные лаборатории не могли обнаружить допинг у россиян.

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ПОБЕГ ОТ ДОПИНГ-КОНТРОЛЕРОВ.

VG публикует фрагмент дневника Родченкова, в котором он рассказывает, как российских спортсменов в срочном порядке вывезли из страны, чтобы избежать сдачи положительных допинг-проб.

«Перед Играми в Сочи было решено, что допинг-офицеры РУСАДА будут брать внесоревновательные пробы у норвежских спортсменов в Швейцарии, а Антидопинговое агентство Норвегии будет тестировать россиян. Чтобы избежать дисквалификаций, Наталья Желанова решила, что спортсмены должны выехать в Швейцарию, где РУСАДА смогла бы взять пробы, доставить их в лабораторию в Сочи и скрыть результаты» — пишет Родченков.

По его словам, это произошло в январе 2014 года на встрече, где присутствовали Юрий Нагорных и Рамиль Хабриев.

«Прошел в министерство, там сидели с Хабриевым и Желановой, обсуждали отбор проб. Эти норвеги просто ловят наших сборников на улице и везут ко мне. Но я должен делать ЭПО и (неразборчиво)».

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОПИНГ БЫЛ ПОВСЕМЕСТНЫМ».

Ниже отрывок из интервью Родченкова норвежским СМИ.

«Систематическое использование ЭПО было обычным делом как в биатлоне, так и в лыжных гонках. Примером может служить биатлонистка Яна Романова. Применение кровяного допинга было ограничено.

— В какой степени СБР и Федерация лыжных гонок России были вовлечены в организованную допинговую систему?

— Я несколько раз обсуждал с Александром Кравцовым (президент СБР) использование допинга и план по Сочи в частности.

Не могу вспомнить, что разговаривал с Вяльбе (президент ФЛГР) о плане по Сочи. Но она присутствовала, когда мы зимой, кажется, 2004-го в Одинцове обсуждали использование лыжниками прогормонов. Это была наша первая встреча.

— Вы встречались с представителями СБР и ФЛГР для обсуждения допинговых программ? На каком уровне и с кем?

— Я встречался с Кравцовым, Сергеем Кущенко, который в то время был вторым человеком в СБР и наверняка знал о государственной допинговой программе. Не могу припомнить каких-либо дискуссий о допинге в ФЛГР, за исключением Вяльбе. Моей связью в ФЛГР была Ирина Родионова.

— В каком объеме эти допинг-программы использовались в этих видах спорта в годы подготовки к Сочи-2014?

— Мне понадобится много-много страниц, чтобы описать все доказательства относительно допинга в этих двух видах спорта. Скажу просто: допинг применялся на протяжении длительного периода и в больших масштабах. Такими же были наши усилия по его сокрытию.

— Вяльбе ранее была сильной спортсменкой. Действовали ли какие-то допинг-программы в то время? Принимала ли она в них участие?

— Во время выступлений Вяльбе государственный допинг в России был повсеместным. Но я не припомню ничего о том, что она лично была вовлечена в это как спортсменка.