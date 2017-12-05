МОК: Более семи тысяч допинг-тестов проведено в рамках подготовки к Олимпиаде-2018
ЛОЗАННА /Швейцария/, 5 декабря. /ТАСС/. Спортсмены зимних видов спорта в период подготовки к Олимпийским играм 2018 года сдали порядка семи тысяч тестов. Об этом на
ЛОЗАННА /Швейцария/, 5 декабря. /ТАСС/. Спортсмены зимних видов спорта в период подготовки к Олимпийским играм 2018 года сдали порядка семи тысяч тестов. Об этом на
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«При подготовке к Олимпиаде в Пхёнчхане за два года было взято семь тысяч тестов у четырех тысяч спортсменов из 62 стран, что на 50% больше, чем было перед летними Играми в Рио-де-Жанейро», — сказал Баджетт.
«Российские спортсмены тестировались больше, чем спортсмены
Баджетт отметил, что российским спортсменам — кандидатам на Игры в Пхёнчхане уделяется особое внимание со стороны антидопинговых служб. «Тем россиянам, которые могут отобраться на Игры в Пхёнчхане, рабочей группой тестирования Игр уделяется особое внимание. Требования, которые были предъявлены международным федерациям и Российскому антидопинговому агентству по уровню тестирования этих спортсменов [кандидатов на участие в Играх], не предъявлялись к другим спортсменам из этой страны», — сказал он.
Зимние Игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.