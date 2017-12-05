МОК: Более семи тысяч допинг-тестов проведено в рамках подготовки к Олимпиаде-2018

Заседание исполкома МОК проходит в Лозанне 5—6 декабря .

«При подготовке к Олимпиаде в Пхёнчхане за два года было взято семь тысяч тестов у четырех тысяч спортсменов из 62 стран, что на 50% больше, чем было перед летними Играми в Рио-де-Жанейро», — сказал Баджетт.

«Российские спортсмены тестировались больше, чем спортсмены какой-либо другой страны, причем значительно больше», — добавил представитель МОК.

Баджетт отметил, что российским спортсменам — кандидатам на Игры в Пхёнчхане уделяется особое внимание со стороны антидопинговых служб. «Тем россиянам, которые могут отобраться на Игры в Пхёнчхане, рабочей группой тестирования Игр уделяется особое внимание. Требования, которые были предъявлены международным федерациям и Российскому антидопинговому агентству по уровню тестирования этих спортсменов [кандидатов на участие в Играх], не предъявлялись к другим спортсменам из этой страны», — сказал он.