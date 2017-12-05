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15:56 (мск), источник: ТАСС

МОК: Более семи тысяч допинг-тестов проведено в рамках подготовки к Олимпиаде-2018

ЛОЗАННА /Швейцария/, 5 декабря. /ТАСС/. Спортсмены зимних видов спорта в период подготовки к Олимпийским играм 2018 года сдали порядка семи тысяч тестов. Об этом на пресс-конференции сообщил глава медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт.

Заседание исполкома МОК проходит в Лозанне 5—6 декабря.

«При подготовке к Олимпиаде в Пхёнчхане за два года было взято семь тысяч тестов у четырех тысяч спортсменов из 62 стран, что на 50% больше, чем было перед летними Играми в Рио-де-Жанейро», — сказал Баджетт.

«Российские спортсмены тестировались больше, чем спортсмены какой-либо другой страны, причем значительно больше», — добавил представитель МОК.

Баджетт отметил, что российским спортсменам — кандидатам на Игры в Пхёнчхане уделяется особое внимание со стороны антидопинговых служб. «Тем россиянам, которые могут отобраться на Игры в Пхёнчхане, рабочей группой тестирования Игр уделяется особое внимание. Требования, которые были предъявлены международным федерациям и Российскому антидопинговому агентству по уровню тестирования этих спортсменов [кандидатов на участие в Играх], не предъявлялись к другим спортсменам из этой страны», — сказал он.

Зимние Игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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