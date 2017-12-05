МОК не приобщал к делам спортсменов России данные из базы Московской лаборатории

Источник: РИА "Новости"

В ноябре МОК после ряда заседаний комиссии Освальда пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх 25 российских спортсменов и аннулировал их результаты на Играх-2014 в Сочи в связи с нарушениями антидопинговых правил. В понедельник комиссия заслушала дела семи российских хоккеисток, выступавших на домашней Олимпиаде.

«Комиссия МОК придерживается прежней линии обвинения: исследование пробирок, показания [информатора WADA Григория] Родченкова, доклад Ричарда Макларена, наличие в пробах соли. Это основа аргументации. О данных базы Московской лаборатории речи не идет», — сказала Козьмнеко.

«Аргументации строятся только на показаниях Родченкова и докладе Макларена», — добавила она.

В ноябре WADA сообщило, что в ее распоряжении оказался электронный файл, являющийся базой данных лабораторной информационной системы Московской антидопинговой лаборатории о тестированиях спортсменов, содержание которого, по мнению организации, может служить еще одним доказательством существовавшей в России допинговой системы.