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15:26 (мск), источник: ТАСС

МОК не приобщал к делам спортсменов России данные из базы Московской лаборатории

ЛОЗАННА /Швейцария/, 5 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по руководством Дениса Освальда не использовала в последних слушаниях по делам российских спортсменов данные из электронной базы Московской антидопинговой лаборатории, которые оказались в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщила адвокат российских спортсменов Анна Козьменко.

Источник: РИА "Новости"

В ноябре МОК после ряда заседаний комиссии Освальда пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх 25 российских спортсменов и аннулировал их результаты на Играх-2014 в Сочи в связи с нарушениями антидопинговых правил. В понедельник комиссия заслушала дела семи российских хоккеисток, выступавших на домашней Олимпиаде.

«Комиссия МОК придерживается прежней линии обвинения: исследование пробирок, показания [информатора WADA Григория] Родченкова, доклад Ричарда Макларена, наличие в пробах соли. Это основа аргументации. О данных базы Московской лаборатории речи не идет», — сказала Козьмнеко.

«Аргументации строятся только на показаниях Родченкова и докладе Макларена», — добавила она.

В ноябре WADA сообщило, что в ее распоряжении оказался электронный файл, являющийся базой данных лабораторной информационной системы Московской антидопинговой лаборатории о тестированиях спортсменов, содержание которого, по мнению организации, может служить еще одним доказательством существовавшей в России допинговой системы.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что информатор WADA Григорий Родченков после отъезда в США мог до июня 2016 года через удаленный доступ подключаться к базе данных спортсменов «с целью создания ложных доказательств».

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