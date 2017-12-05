Надо ли России соглашаться на нейтральный статус?

Источник: Спорт-Экспресс

Решенный вроде вопрос об отказе России от выступления на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом накануне судьбоносного заседания исполкома МОК вспыхнул с новой силой. Очевидно, что олимпийские чиновники, вопреки бизнес-логике, не сильно огорчились перспективе бойкота нашей страной Пхенчхана, серьезно снижающего уровень конкуренции на Играх. Политическая конъюнктура для рулящего в Лозанне западного лагеря, похоже, важнее. И, если через несколько часов не случится чуда, нам придется еще раз задуматься о целесообразности жесткого ответа. Ведь у бойкота есть множество отрицательных сторон, в первую очень — для России.

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ПЛЮСЫ БОЙКОТА.

Пора установить границу издевательств над нашим спортом, которую мы не позволим пересекать ни при каком раскладе. С каждым месяцем обвинения становятся все безумнее, а требования — наглее. Ни к одному государству в мире без оккупации его территории не предъявляется условий пересмотра законов и правил, затрагивающих национальную безопасность и систему правосудия, согласования с международными структурами кандидатур национальных спортивных руководителей и их наказаний, а также отчета в деятельности спецслужб. Так можно далеко зайти, и то, что происходит — уже не спорт и не борьба с допингом, а вмешательство во внутренние дела России. И не надо рассказывать, что мы пришли со своим уставом в чужой монастырь. Мировой спорт — общая площадка, на которой должны действовать единые правила для всех и на которой не может быть изгоев и «хозяев».

Мы очень долго смиренно принимали наказания и двигались по гатям разных «дорожных карт», надеясь, что нашу лояльность оценят. Но нежелание сражаться воспринято как слабость и приглашение к новым, более жестким санкциям. Выполнение нынешних требований о покаянии по всем пунктам угрожает стабильности российской политической системы, а идти навстречу нам никто не собирается. Олимпийская семья без России, безусловно, проживет. Но проблем наш бойкот Пхенчхана создаст для МОК немало.

Спорт высших достижений в России за редкими исключениями финансируется государством. И стоит это недешево. Деньги тратятся в том числе ради продвижения позитивного образа нашей страны на международной арене. На форме спортсменов написано слово «Россия». Когда надпись исчезает, частично теряется смысл бюджетных инвестиций в большой спорт. Но в этой ситуации есть один огромный минус — заложниками становятся спортсмены, которых по сути лишают права на профессию. Должны ли они страдать из-за политики?

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ПЛЮСЫ ПХЕНЧХАНА-2018.

Бойкот изрядно потреплет нервы МОК, особенно если мы сумеем создать международную коалицию своих сторонников и добиться хоть какого-то прогресса в судах. Но надо понимать, что главная информационная площадка нынешней зимы будет располагаться Пхенхчане. И лучший способ быть услышанными — оказаться на этой площадке в любом качестве, пусть и в нейтральном. Как показал опыт чемпионата мира по легкой атлетике-2017 в Лондоне, никакие строгости и правила не мешают спортсменам-нейтралам доносить свою позицию до СМИ. А сейчас тот случай, когда говорить намного лучше, чем молчать. Особенно, когда говорят звезды спорта, а не чиновники.

Основные затраты на подготовку сборной к Пхенчхану уже сделаны, и навряд ли кому-то станет легче, если бюджет сэкономит на перелете и проживании в Корее. В случае временного лишения Олимпийского комитета России признания МОК от нас не потребуется никаких действий, противоречащих нашим убеждениям — признания доклада Макларена, канонизации Родченкова или чего-то в этом роде. Мы можем спокойно ответить МОК, но не препятствовать поездке спортсменов в Пхенчхан и воплощению их мечты об олимпийском старте. Национальная принадлежность призеров Игр-2018 в любом случае не будет ни для кого секретом.

Да, при таком повороте возникнет законный вопрос о государственных и региональных премиях для «нейтралов», но, вероятно, и его можно решить при помощи спонсоров или каким-то другим способом. Добровольная же самоизоляция уничтожит наш спорт за несколько лет. А задача в нынешнее безвременье наоборот — держаться, сохранить все лучшее, исправить ошибки и стать сильнее. Вектор олимпийской политики, возможно, поменяется достаточно быстро — то, что устроили в большом спорте Томас Бах и ВАДА слишком безумно и нежизнеспособно.

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«НАШИХ БЬЮТ» — НЕ ПОВОД ДЛЯ ВОЛНЕНИЙ.

Ужас допинговой истории в том, что какое бы решение не вынес сегодня исполком МОК и как бы ни отреагировали на него наши власти, оно, скорее всего, еще сильнее разделит наше общество. Хотя, казалось бы ситуация, в которой «Наших бьют», наоборот, должно консолидировать отпор любым угрозам.

Когда в начале 80-х я рос в бедном заводском микрорайоне, то никому не приходило в голову копаться в том, кто глобально прав, а кто виноват в тот момент, когда «свои» становились жертвами «чужаков». Однако ситуация поменялась, и это кажется даже большей проблемой, чем злобный МОК и политические санкции.