Надо ли России соглашаться на нейтральный статус?
Поездка на Олимпиаду в Пхенчхан под флагом МОК добавит России внутренних и внешних проблем. Но выбора, скорее всего, не будет.
Поездка на Олимпиаду в Пхенчхан под флагом МОК добавит России внутренних и внешних проблем. Но выбора, скорее всего, не будет.
Решенный вроде вопрос об отказе России от выступления на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом накануне судьбоносного заседания исполкома МОК вспыхнул с новой силой. Очевидно, что олимпийские чиновники, вопреки
ПЛЮСЫ БОЙКОТА.
Пора установить границу издевательств над нашим спортом, которую мы не позволим пересекать ни при каком раскладе. С каждым месяцем обвинения становятся все безумнее, а требования — наглее. Ни к одному государству в мире без оккупации его территории не предъявляется условий пересмотра законов и правил, затрагивающих национальную безопасность и систему правосудия, согласования с международными структурами кандидатур национальных спортивных руководителей и их наказаний, а также отчета в деятельности спецслужб. Так можно далеко зайти, и то, что происходит — уже не спорт и не борьба с допингом, а вмешательство во внутренние дела России. И не надо рассказывать, что мы пришли со своим уставом в чужой монастырь. Мировой спорт — общая площадка, на которой должны действовать единые правила для всех и на которой не может быть изгоев и «хозяев».
Мы очень долго смиренно принимали наказания и двигались по гатям разных «дорожных карт», надеясь, что нашу лояльность оценят. Но нежелание сражаться воспринято как слабость и приглашение к новым, более жестким санкциям. Выполнение нынешних требований о покаянии по всем пунктам угрожает стабильности российской политической системы, а идти навстречу нам никто не собирается. Олимпийская семья без России, безусловно, проживет. Но проблем наш бойкот Пхенчхана создаст для МОК немало.
Спорт высших достижений в России за редкими исключениями финансируется государством. И стоит это недешево. Деньги тратятся в том числе ради продвижения позитивного образа нашей страны на международной арене. На форме спортсменов написано слово «Россия». Когда надпись исчезает, частично теряется смысл бюджетных инвестиций в большой спорт. Но в этой ситуации есть один огромный минус — заложниками становятся спортсмены, которых по сути лишают права на профессию. Должны ли они страдать
ПЛЮСЫ ПХЕНЧХАНА-2018.
Бойкот изрядно потреплет нервы МОК, особенно если мы сумеем создать международную коалицию своих сторонников и добиться хоть
Основные затраты на подготовку сборной к Пхенчхану уже сделаны, и навряд ли
Да, при таком повороте возникнет законный вопрос о государственных и региональных премиях для «нейтралов», но, вероятно, и его можно решить при помощи спонсоров или
«НАШИХ БЬЮТ» — НЕ ПОВОД ДЛЯ ВОЛНЕНИЙ.
Ужас допинговой истории в том, что какое бы решение не вынес сегодня исполком МОК и как бы ни отреагировали на него наши власти, оно, скорее всего, еще сильнее разделит наше общество. Хотя, казалось бы ситуация, в которой «Наших бьют», наоборот, должно консолидировать отпор любым угрозам.
Когда в начале 80-х я рос в бедном заводском микрорайоне, то никому не приходило в голову копаться в том, кто глобально прав, а кто виноват в тот момент, когда «свои» становились жертвами «чужаков». Однако ситуация поменялась, и это кажется даже большей проблемой, чем злобный МОК и политические санкции.
Олег ШАМОНАЕВ.