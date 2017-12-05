Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Успех диеты зависит от генов
Свергнувший главу ЛНР министр стал фигурантом дела об убийстве
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Меган Маркл ввела новый тренд в пластической хирургии
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки
Назван лучший молодой игрок РФПЛ
Кит Харингтон возглавил список безвкусно одетых мужчин
Светлану Лободу сравнили с Эми Уайнхаус и Брижит Бардо
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Интимная пластика: три реальные истории
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
7«Зенит» победил «Урал» в матче РФПЛ
12Самые красивые незвездные биатлонистки сезона
15:02 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Делегация РФ получит доклад Шмида за 20 минут до выступления на исполкоме МОК

ТАСС, 5 декабря. Российская делегация получит копию доклада комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида за 20 минут до начала своего выступления на исполкоме организации. Об этом сообщает портал Insidethegames.

Заседание исполкома МОК началось во вторник в Лозанне, в ходе мероприятия будет вынесено решение относительно выступления российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Пресс-конференция, в ходе которой будет оглашен вердикт МОК, запланирована на 21:30 мск, до этого с речью перед исполкомом выступят глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, почетный член МОК, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Ранее сообщалось, что члены исполкома МОК получили копию доклада Шмида в понедельник.

Решение относительно участия сборной России в Олимпиаде-2018 будет принято на основе докладов двух комиссий — под руководством Шмида и Дениса Освальда. Комиссия Шмида расследовала потенциальное существование институциональной системы использования допинга в российском спорте, выявляя конкретные лица, организации и госучреждения, вовлеченные в эту систему. Комиссия Освальда занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Игр-2014 в Сочи.

Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля.

 Названа тройка лучших молодых российских футболистов
Каждая российская медаль Сочи-2014 будет возвращаться через суд
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки
Назван лучший молодой игрок РФПЛ
Макларен назвал нелепыми оправдания российской сборной
ЦСКА бросит резервистов на амбразуру: анонс матчей ЛЧ
Месси отказал «Манчестер Сити», предлагавшему 50 млн евро в год
Абрамович намерен предложить Слуцкому пост в руководстве «Челси»
«Тосно»: Заболотный почти наверняка перейдет в «Зенит»
Новости
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Доклад Совета Европы подтвердил нарушение прав беременных в России Женщины в России часто сталкиваются с неэтичным поведением врачей при гинекологических осмотрах, во время ведения, а также прерывания беременности, говорится в докладе Совета Европы.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь