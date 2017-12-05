СМИ: Делегация РФ получит доклад Шмида за 20 минут до выступления на исполкоме МОК

Заседание исполкома МОК началось во вторник в Лозанне, в ходе мероприятия будет вынесено решение относительно выступления российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Пресс-конференция, в ходе которой будет оглашен вердикт МОК, запланирована на 21:30 мск, до этого с речью перед исполкомом выступят глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, почетный член МОК, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Ранее сообщалось, что члены исполкома МОК получили копию доклада Шмида в понедельник.
Решение относительно участия сборной России в Олимпиаде-2018 будет принято на основе докладов двух комиссий — под руководством Шмида и Дениса Освальда. Комиссия Шмида расследовала потенциальное существование институциональной системы использования допинга в российском спорте, выявляя конкретные лица, организации и госучреждения, вовлеченные в эту систему. Комиссия Освальда занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Игр-2014 в Сочи.
Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля.