СМИ: Делегация РФ получит доклад Шмида за 20 минут до выступления на исполкоме МОК

Заседание исполкома МОК началось во вторник в Лозанне, в ходе мероприятия будет вынесено решение относительно выступления российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Пресс-конференция, в ходе которой будет оглашен вердикт МОК, запланирована на 21:30 мск, до этого с речью перед исполкомом выступят глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, почетный член МОК, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Ранее сообщалось, что члены исполкома МОК получили копию доклада Шмида в понедельник.