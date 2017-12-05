Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Девушка с родимым пятном на лице отстаивает идеи бодипозитива
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
МОК решил судьбу России: какой флаг нам в руки
Назван лучший молодой игрок РФПЛ
Ирина Шейк в белоснежном платье затмила всех на премии (фото)
Как Жизель Бундхен выглядит без макияжа
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Интимная пластика: три реальные истории
19-летняя россиянка умерла на свидании с турецким бизнесменом
Как узнать, что у вас воруют электроэнергию
Фоторепортажи
20Россия узнала соперников по группе на ЧМ-2018
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
12:52 (мск), источник: ТАСС

Олимпийское собрание может обсудить решение МОК по сборной России 12 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия сборной России в Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане может быть обсуждено в ходе Олимпийского собрания Олимпийского комитета России 12 декабря. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Источник: AP 2017

МОК примет решение относительно участия россиян в Олимпиаде в Южной Корее на заседании исполкома во вторник, вердикт будет вынесен на основании докладов двух комиссий организации под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида.

«Этот вопрос может быть рассмотрен на Олимпийском собрании 12 декабря, если дата его проведения не будет изменена», — сказал Горшков.

После публикации первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК в июле 2016 года объявил о создании двух комиссий, которые изучают данные из доклада. Первая, под руководством Освальда, занималась перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, а специальная комиссия МОК под руководством Шмида расследовала причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Ранее в СМИ появилась информация, что комиссия Шмида завершила свою работу и представила копии своего доклада членам исполкома МОК.

В результате действий комиссии Освальда на данный момент 25 российских спортсменов были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи, из-за чего сборная России лишилась первого места в неофициальном общекомандном зачете на Олимпиаде-2014.

Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля.

 Почему России нельзя бойкотировать Олимпиаду
Каждая российская медаль Сочи-2014 будет возвращаться через суд
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки
Назван лучший молодой игрок РФПЛ
Макларен назвал нелепыми оправдания российской сборной
ЦСКА бросит резервистов на амбразуру: анонс матчей ЛЧ
Абрамович намерен предложить Слуцкому пост в руководстве «Челси»
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
«Тосно»: Заболотный почти наверняка перейдет в «Зенит»
Новости
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Бывшая жена Джигарханяна прокомментировала слухи о беременности Пианистка сделала заявление.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь