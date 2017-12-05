Олимпийское собрание может обсудить решение МОК по сборной России 12 декабря

Источник: AP 2017

МОК примет решение относительно участия россиян в Олимпиаде в Южной Корее на заседании исполкома во вторник, вердикт будет вынесен на основании докладов двух комиссий организации под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида.

«Этот вопрос может быть рассмотрен на Олимпийском собрании 12 декабря, если дата его проведения не будет изменена», — сказал Горшков.

После публикации первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК в июле 2016 года объявил о создании двух комиссий, которые изучают данные из доклада. Первая, под руководством Освальда, занималась перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, а специальная комиссия МОК под руководством Шмида расследовала причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Ранее в СМИ появилась информация, что комиссия Шмида завершила свою работу и представила копии своего доклада членам исполкома МОК.

В результате действий комиссии Освальда на данный момент 25 российских спортсменов были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи, из-за чего сборная России лишилась первого места в неофициальном общекомандном зачете на Олимпиаде-2014.