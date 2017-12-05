Исполком МОК, на котором рассмотрят допуск россиян на ОИ-2018, начался в Лозанне
ЛОЗАННА, 5 дек —
ЛОЗАННА, 5 дек —
Рассмотрение российского вопроса намечено на вторую половину дня, когда будут заслушаны доклады руководителей двух комиссий МОК — Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Само решение будет озвучено в 21:30 по Москве.
После расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии, одна из которых — во главе с Денисом Освальдом — занималась перепроверкой
Вторая комиссия во главе с
Ранее стало известно, что от российской стороны на исполкоме МОК выступят президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.