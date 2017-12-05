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11:27 (мск), источник: Р-Спорт

Исполком МОК, на котором рассмотрят допуск россиян на ОИ-2018, начался в Лозанне

ЛОЗАННА, 5 дек — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором будет обсуждаться вопрос допуска российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, началось в Лозанне (Швейцария).

Источник: AP 2017

Рассмотрение российского вопроса намечено на вторую половину дня, когда будут заслушаны доклады руководителей двух комиссий МОК — Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Само решение будет озвучено в 21:30 по Москве.

После расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии, одна из которых — во главе с Денисом Освальдом — занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.

Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяла информацию о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Ранее стало известно, что от российской стороны на исполкоме МОК выступят президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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