Раскрыто происхождение слов Родченкова про уничтожение российского спорта

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, Родченков не получал квартиру и машину за съемки в фильме о допинге, о чем сообщалось 1 декабря со ссылкой на телеканал НТВ. Отмечается, что видеозапись, оказавшаяся в распоряжении канала, — его беседа со знакомой, состоявшаяся более года назад. Запись была значительно сокращена, а фразы — вырваны из контекста.

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2 декабря сообщалось о намерении Родченкова уничтожить весь олимпийский спорт в России на ближайшие пять лет, а также о попытке функционера сделать себе харакири.