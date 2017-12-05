МОК решил судьбу России: какой флаг нам в руки

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Во вторник, 5 декабря, в швейцарской Лозаннесостоится заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором будет принято окончательно решение по допуску сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане. Президент МОК Томас Бах выступит на пресс-конференции в 21.30 мск.

По информации портала Inside the Games, решение организации уже есть, и он будет следовать принципу Международной легкоатлетической федерации (ИААФ), которая допускает российских спортсменов до соревнований под своей эгидой только в статусе нейтральных участников.

Читайте также Макларен назвал нелепыми оправдания российской сборной

В Южную Корею смогут отправиться только те спортсмены, кто ранее не имел проблем с допингом и не входит в настоящее время в список подозреваемых Всемирного антидопингового агентства (WADA) и его главного осведомителя Григория Родченкова. Список насчитывает до тысячи имен, и пока не совсем ясно, кто же из россиян в этом списке отсутствует. Тем не менее, «чистые» атлеты будут допущены до Игр.

Спортсмены вынуждены будут подавать индивидуальные заявки на участие в Играх, а также прилагать доказательства «чистой» допинговой истории.

Также, по информации СМИ, МОК уже связался с производителями спортивной одежды по поводу создания нового дизайна экипировки для россиян — без нашивок с государственной символикой.

Пока это только предположение. Доподлинно известно лишь, что в исполком МОК входят 14 членов из разных стран и глава организации Бах. Таким образом,

15 человек прямым голосованием решат судьбу российского спорта либо 5 декабря, либо днем позже — во второй день заседания.

Тем временем, комиссия Дениса Освальда, которая занималась перепроверками проб россиян на Олимпиаде в Сочи, предоставила свои выводы, после которых были аннулированы результаты более чем 20 российских спортсменов. Однако обвинения в допинг-программе звучат не только в адрес атлетов, но и спортивных функционеров.

Так, в одном из своих интервью Родченков напрямую указал на главу Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова, как одного из участников «российского допингового заговора».

Читайте также 13 друзей Баха. Кто решает судьбу России

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг уже заявил норвежскому телеканалу NRK, что тщательно рассмотрит заявления информатора WADA, но пока не торопится делать выводы.

«Есть серьезные обвинения. В докладе Ричарда Макларена четко указано на наличие большого количества косвенных доказательств. Последние заявления Родченкова также имеют значение, поэтому мы будем их рассматривать. Должно быть вынесено решение МОК, прежде чем IBU станет рассматривать это дело.

Если ни одна из комиссий МОК не осветит этот вопрос, я считаю вполне естественным то, что совет IBU поручит нашей следственной комиссии изучить этот вопрос и дать рекомендации совету директоров.

У меня нет никаких особых отношений с Кравцовым по сравнению с другими президентами национальных федераций биатлона. Иногда я тесно общаюсь с теми из них, кто входит в исполком или в комитеты, но Кравцов не будет в каких-либо комитетах с нами. В 2014-м мы ни о чем не подозревали. Так бывает, если что-то известно ограниченному числу лиц. Если в курсе многие, то все обычно всплывает наружу, — сказал Бессеберг.

Под санкции МОК также попала лучшая российская биатлонистка последних лет Ольга Зайцева, завершившая спортивную карьеру после Игр в Сочи. Ее результаты аннулированы, и она пожизненно отстранена от всех Олимпиад.

На защиту Зайцевой встал экс-тренер российской сборной Вольфганг Пихлер.

«Я никогда не думал, я считал ее лучшей. Я сделал все, что мог. Она была в форме. Но не в аномально хорошей форме. Впервые мне предложили хорошие деньги. Я был горд быть тренером одной из лучших в мире сборных по биатлону. Большая страна, большая работа.

С Зайцевой у нас были доверительные отношения. Я горжусь ей. Она супербиатлонистка. Настоящий талант.

Я позвоню ей, чтобы узнать правду. Если она делала это сознательно, я скажу ей, как поступить правильно. Если она не знала и это делали за ее спиной, что тогда мне останется сказать? Тогда мне ее жаль, — заключил Пихлер.