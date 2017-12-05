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10:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Макларен назвал нелепыми оправдания российской сборной

Автор двух докладов о российской государственной допинг-программе, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен высказался по поводу российской сборной. Об этом сообщает Politiken.

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По мнению Макларена, России нельзя отказываться от обвинений. «Я не понимаю стратегии россиян, которые заявляют о том, что ничего не было», — отметил глава WADA.

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«Чем больше Россия приводит нелепых объяснений, тем более они ослабляют собственный авторитет. Чем больше от России звучит нелепых оправданий, тем больше людей меняют свое мнение об этой стране», — заявил Макларен.

Канадец также добавил, что не считает денежный штраф приемлемым наказанием для России. «Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет права налагать штрафы, в правилах организации ничего об этом не сказано. Я также являюсь противником штрафов, они не помогают», — сказал Макларен.

Расследования канадского специалиста, обвинившего Россию в поддержке допинга на государственном уровне, привели к отстранению российских легкоатлетов и тяжелоатлетов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро и дисквалификации паралимпийской сборной от Игр-2016.

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