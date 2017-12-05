13 друзей Баха. Кто решает судьбу России

Источник: Спорт-Экспресс

Томас БАХ

Германия, 63 года

КТО ТАКОЙ

Руководитель МОК, олимпийский чемпион-1976 и чемпион мира-1977 по фехтованию. Юрист по образованию. Свободно говорит на английском, французском и немецком языках. Стал членом МОК в 1996 году, президентом — в 2013-м.

ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

На Баха с обеих стороны оказывается огромное давление, и при любых раскладах будет много недовольных итоговым решением. Немецкий функционер способен отстаивать свою позицию, и во многом благодаря его волевому решению Россия выступила на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Однако после этого Бах подвергся шквалу критики со стороны прессы, в особенности немецкой. Вместе с тем функционер, как говорят, был очень зол на Россию после прочтения второй части доклада Макларена. Так что рассчитывать на его снисхождение едва ли приходится. Хотя и в предвзятости он прежде замечен не был. На руку нам еще тот факт, что Бах, будучи в лучшей спортивной форме за карьеру, был вынужден пропустить Олимпиаду-1980. После этого в сердце спортсмена поселились ярая неприязнь к радикальным коллективным мерам и убеждение, что каждый должен отвечать за себя.

ЗАЙЦИНЬ Ю

Китай, 66 лет

КТО ТАКОЙ

Вице-президент китайского НОК с 1999 года. Один из самых влиятельных спортивных чиновников Азии, руководил рядом национальных федераций и был исполнительным вице-президентом оргкомитета Олимпийских игр в Пекине. Член МОК с 2000 года. Вице-президент МОК в 2008—2012 и с 2014-го по настоящее время.

ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

С учетом потеплевших отношений нашей страны и Китая есть основания надеяться на лучшее. К тому же стоит учитывать, что Александр Жуков — глава координационной комиссии МОК по подготовке Пекина к Играм-2022. То есть с Ю у них должен быть хороший контакт.

Хуан Антонио САМАРАНЧ-младший

Испания, 58 лет

КТО ТАКОЙ

Сын Хуана Антонио Самаранча — седьмого президента МОК (1980−2001). Член МОК с 2001 года, а с прошлого года — еще и вице-президент. Первый вице-президент Международной федерации современного пятиборья. Был координатором Олимпийских игр в Сочи, сейчас координирует подготовку Пекина к Играм-2022.

ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

Хотелось бы верить, что Самаранч-младший пойдет по стопам отца, очень хорошо относившегося к России. Да и в Международной федерации пятиборья один из вице-президентов — наш Вячеслав Аминов, с которым у испанца установились неформальные отношения. В то же время все это не помешало Самаранчу поучаствовать в слушаниях печально известной комиссии Освальда и поставить свою подпись под решениями, касающимися пожизненных отстранений российских спортсменов и полного признания их виновности. Если он так убежден в этом, то резонно предположить, что функционер будет настаивать на максимальных санкциях.

УГУР ЭРДЕНЕР

Турция, 67 лет

КТО ТАКОЙ

С 2005 года возглавляет Международную федерацию стрельбы из лука. Глава НОК Турции. Входит в совет учредителей ВАДА. Член МОК с 2008 года, вице-президент с 2016-го. Председатель медицинской комиссии МОК.

ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

Скорее всего, будет поддерживать нашу страну. После решения о допуске российской команды на Игры в Рио был настроен позитивно и без промедления сообщил, что его федерация допустит до олимпийского турнира всех российских лучников.

Анита ДЕФРАНЦ

США, 65 лет

КТО ТАКАЯ

Бронзовый призер Олимпийских игр-1976 в академической гребле. Из-за бойкота не смогла приехать на Олимпиаду-1980 в Москву. В МОК с 1985 года. Вице-президент с прошлого года. Член совета директоров НОК США.

ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

Дефранц известна как противница бойкотов, ибо по себе знает, что такое пропуск Олимпиады по подобной причине. Во время призывов некоторых политиков не ехать на Олимпийские игры в Сочи она заявляла о недопустимости такого шага. Однако не секрет, что американка является и яростным противником допинга, не раз выражая пожелания ужесточить наказание уличенным в нарушении правил. Если она убеждена в системности допинговых проблем в России, что вероятно, то настроена по отношению к нашей стороне будет весьма жестко.

Жан-Франко КАСПЕР

Швейцария, 73 года

КТО ТАКОЙ

Возглавляет Федерацию лыжных видов спорта (FIS) с 1998 года. В МОК с 2000 года, член исполкома с 2016-го. Член исполкома ВАДА с 2003 года.

ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

FIS — единственная федерация, отстранившая спортсменов сразу после выхода доклада Макларена в прошлом году, даже не дожидаясь доказательств. Шесть российских лыжников не выступали целый год «на всякий случай». А после вердикта МОК подопечные Каспера отстранили от соревнований всю российскую шестерку, получив из Лозанны разъяснения лишь по одному из них. При этом Каспера нельзя считать русофобом: он порой допускал резкие выпады в отношении нашей страны, но часто и помогал российским спортсменам.

Сергей БУБКА

Украина, 53 года

КТО ТАКОЙ

Олимпийский чемпион-1988, шестикратный чемпион мира, автор 35 мировых рекордов в прыжках с шестом. Президент НОК Украины, первый вице-президент Международной федерации легкой атлетики (ИААФ). Член МОК с 2008 года, исполкома — с 2012-го.

ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

В целом Бубка всегда стремился к хорошим отношениям с нашей страной. Однако политическая обстановка этому совсем не способствует. Наверняка не забыты и выборы президента ИААФ в 2015 году, на которых Россия, вопреки ожиданиям Бубки, отдала свой голос Себастьяну Коэ. В то же время Сергей Назарович, выиграв чемпионат мира-1983, из-за бойкота СССР пропустил Игры в Лос-Анджелесе и не раз говорил, что не дай бог кому-нибудь пережить подобное.

Гунилла ЛИНДБЕРГ

Швеция, 70 лет

КТО ТАКАЯ

Генеральный секретарь шведского НОК с 1989 года. Член МОК с 1996 года, ее вице-президент в 2004—2008 годах. Генеральный секретарь Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Глава координационной комиссии МОК по Олимпиаде в Пхенчхане-2018.

ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

АНОК, генсеком которой является Линдберг, радует своими взвешенными взглядами. «АНОК считает неприемлемым, что в публичном пространстве звучат призывы к санкциям до того, как две комиссии завершат свою работу», — говорилось в заявлении месяц назад. АНОК подчеркивал, что антидопинговые организации не должны делать политических заявлений. При этом лично Линдберг неоднократно выступала за жесткие меры в допинговых делах.

Анджела РУГГИЕРО

США, 37 лет

КТО ТАКАЯ

Самый молодой член исполкома МОК. Олимпийская чемпионка по хоккею-1998 и призер еще трех Олимпиад. Четырехкратная чемпионка мира. Завершила карьеру в 2011 году. В МОК с 2010 года, в исполком избрана в 2016-м.

ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

В период, когда говорить о недопуске России до Игр-2018 стало мейнстримом, призывала воздержаться всех от поспешных заявлений и дождаться официальных решений, так как до той поры делать это, по ее убеждению, неуместно. Вместе с тем в случае поддержки нашей страны бывшей хоккеистке придется очень непросто, объясняя соотечественникам свою позицию.

Николь ХОЕВЕРТЦ

Аруба, 53 года

КТО ТАКАЯ

Синхронистка из экзотической страны, выступавшая в соло и дуэте на Олимпийских играх-1984. После работала тренером и возила свою пару на Игры-1988. Первая женщина, вошедшая в исполком Панамериканской спортивной ассоциации (ПАСО). В МОК с 2006 года.

ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

Нейтральное. Допинговые проблемы — не по ее части. При этом Николь участвовала в Играх-84, которые бойкотировал ряд стран, и могла прочувствовать бессмысленность подобных акций.

Деннис ОСВАЛЬД

Швейцария, 70 лет

КТО ТАКОЙ

Бронзовый призер Олимпийских игр-1968 в гребле. Работал судьей в CAS. С 1989-го по 2014-й — президент Международной федерации гребного спорта (ФИСА), а с 2014-го — почетный президент. Член МОК с 1991 года, в составе исполкома был с 2000 по 2012 год. Баллотировался на пост президента, но проиграл Баху.

ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

Был назначен председателем комиссии по расследованию нарушений российских спортсменов на Играх в Сочи. Убежден, что если не все, то подавляющее большинство наших атлетов на Олимпиаде-2014 осознанно участвовали в допинг-системе.

Вилли КАЛЬШМИТТ ЛУХАН

Гватемала, 78 лет

КТО ТАКОЙ

Экс-президент НОК Гватемалы, почетный президент Олимпийской ассоциации Центральной Америки. Был руководителем оргкомитета сессии МОК в Гватемале, на которой Сочи был выбран столицей Олимпийских игр-2014. В МОК с 1988 года, в исполкоме — с 2012-го.

ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

Лухан также достаточно осторожен в СМИ, поэтому о его позиции можно лишь догадываться.

СЕР МЬЯНГ МГ

Сингапур, 68 лет

КТО ТАКОЙ

Первый азиат, избранный в исполком МОК, было это в 2005 году. Спустя четыре года и вовсе стал вице-президентом. В МОК с 1998 года.

ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

От допинговых проблем сингапурец далек и резонансных заявлений по этому поводу не делал. В основном председательствует в комиссиях по финансам. Чего от него ждать — непонятно.

Роберт Е. МИТЧЕЛЛ

Фиджи, 71 год

КТО ТАКОЙ

Президент НОК Океании. Вице-президент АНОК. Входит в медицинскую комиссию ИААФ, председатель региональной антидопинговой организации Океании. Член МОК с 1994 года.

ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ