13 друзей Баха. Кто решает судьбу России
«СЭ» представляет всех 14 членов исполкома МОК, которые сегодня в Лозанне будут принимать решение о судьбе олимпийской сборной России.
«СЭ» представляет всех 14 членов исполкома МОК, которые сегодня в Лозанне будут принимать решение о судьбе олимпийской сборной России.
Томас БАХ
Германия, 63 года
КТО ТАКОЙ
Руководитель МОК, олимпийский чемпион-1976 и чемпион мира-1977 по фехтованию. Юрист по образованию. Свободно говорит на английском, французском и немецком языках. Стал членом МОК в 1996 году, президентом — в 2013-м.
ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ
На Баха с обеих стороны оказывается огромное давление, и при любых раскладах будет много недовольных итоговым решением. Немецкий функционер способен отстаивать свою позицию, и во многом благодаря его волевому решению Россия выступила на Олимпийских играх в
ЗАЙЦИНЬ Ю
Китай, 66 лет
КТО ТАКОЙ
ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ
С учетом потеплевших отношений нашей страны и Китая есть основания надеяться на лучшее. К тому же стоит учитывать, что Александр Жуков — глава координационной комиссии МОК по подготовке Пекина к Играм-2022. То есть с Ю у них должен быть хороший контакт.
Хуан Антонио САМАРАНЧ-младший
Испания, 58 лет
КТО ТАКОЙ
Сын Хуана Антонио Самаранча — седьмого президента МОК (1980−2001). Член МОК с 2001 года, а с прошлого года — еще и
ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ
Хотелось бы верить, что
УГУР ЭРДЕНЕР
Турция, 67 лет
КТО ТАКОЙ
С 2005 года возглавляет Международную федерацию стрельбы из лука. Глава НОК Турции. Входит в совет учредителей ВАДА. Член МОК с 2008 года,
ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ
Скорее всего, будет поддерживать нашу страну. После решения о допуске российской команды на Игры в Рио был настроен позитивно и без промедления сообщил, что его федерация допустит до олимпийского турнира всех российских лучников.
Анита ДЕФРАНЦ
США, 65 лет
КТО ТАКАЯ
Бронзовый призер Олимпийских игр-1976 в академической гребле.
ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ
Дефранц известна как противница бойкотов, ибо по себе знает, что такое пропуск Олимпиады по подобной причине. Во время призывов некоторых политиков не ехать на Олимпийские игры в Сочи она заявляла о недопустимости такого шага. Однако не секрет, что американка является и яростным противником допинга, не раз выражая пожелания ужесточить наказание уличенным в нарушении правил. Если она убеждена в системности допинговых проблем в России, что вероятно, то настроена по отношению к нашей стороне будет весьма жестко.
Швейцария, 73 года
КТО ТАКОЙ
Возглавляет Федерацию лыжных видов спорта (FIS) с 1998 года. В МОК с 2000 года, член исполкома с 2016-го. Член исполкома ВАДА с 2003 года.
ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ
FIS — единственная федерация, отстранившая спортсменов сразу после выхода доклада Макларена в прошлом году, даже не дожидаясь доказательств. Шесть российских лыжников не выступали целый год «на всякий случай». А после вердикта МОК подопечные Каспера отстранили от соревнований всю российскую шестерку, получив из Лозанны разъяснения лишь по одному из них. При этом Каспера нельзя считать русофобом: он порой допускал резкие выпады в отношении нашей страны, но часто и помогал российским спортсменам.
Сергей БУБКА
Украина, 53 года
КТО ТАКОЙ
Олимпийский чемпион-1988, шестикратный чемпион мира, автор 35 мировых рекордов в прыжках с шестом. Президент НОК Украины, первый
ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ
В целом Бубка всегда стремился к хорошим отношениям с нашей страной. Однако политическая обстановка этому совсем не способствует. Наверняка не забыты и выборы президента ИААФ в 2015 году, на которых Россия, вопреки ожиданиям Бубки, отдала свой голос Себастьяну Коэ. В то же время Сергей Назарович, выиграв чемпионат мира-1983,
Гунилла ЛИНДБЕРГ
Швеция, 70 лет
КТО ТАКАЯ
Генеральный секретарь шведского НОК с 1989 года. Член МОК с 1996 года, ее
ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ
АНОК, генсеком которой является Линдберг, радует своими взвешенными взглядами. «АНОК считает неприемлемым, что в публичном пространстве звучат призывы к санкциям до того, как две комиссии завершат свою работу», — говорилось в заявлении месяц назад. АНОК подчеркивал, что антидопинговые организации не должны делать политических заявлений. При этом лично Линдберг неоднократно выступала за жесткие меры в допинговых делах.
Анджела РУГГИЕРО
США, 37 лет
КТО ТАКАЯ
Самый молодой член исполкома МОК. Олимпийская чемпионка по хоккею-1998 и призер еще трех Олимпиад. Четырехкратная чемпионка мира. Завершила карьеру в 2011 году. В МОК с 2010 года, в исполком избрана в 2016-м.
ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ
В период, когда говорить о недопуске России до Игр-2018 стало мейнстримом, призывала воздержаться всех от поспешных заявлений и дождаться официальных решений, так как до той поры делать это, по ее убеждению, неуместно. Вместе с тем в случае поддержки нашей страны бывшей хоккеистке придется очень непросто, объясняя соотечественникам свою позицию.
Николь ХОЕВЕРТЦ
Аруба, 53 года
КТО ТАКАЯ
Синхронистка из экзотической страны, выступавшая в соло и дуэте на Олимпийских играх-1984. После работала тренером и возила свою пару на Игры-1988. Первая женщина, вошедшая в исполком Панамериканской спортивной ассоциации (ПАСО). В МОК с 2006 года.
ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ
Нейтральное. Допинговые проблемы — не по ее части. При этом Николь участвовала в Играх-84, которые бойкотировал ряд стран, и могла прочувствовать бессмысленность подобных акций.
Деннис ОСВАЛЬД
Швейцария, 70 лет
КТО ТАКОЙ
Бронзовый призер Олимпийских игр-1968 в гребле. Работал судьей в CAS. С 1989-го по 2014-й — президент Международной федерации гребного спорта (ФИСА), а с 2014-го — почетный президент. Член МОК с 1991 года, в составе исполкома был с 2000 по 2012 год. Баллотировался на пост президента, но проиграл Баху.
ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ
Был назначен председателем комиссии по расследованию нарушений российских спортсменов на Играх в Сочи. Убежден, что если не все, то подавляющее большинство наших атлетов на Олимпиаде-2014 осознанно участвовали в
Вилли КАЛЬШМИТТ ЛУХАН
Гватемала, 78 лет
КТО ТАКОЙ
ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ
Лухан также достаточно осторожен в СМИ, поэтому о его позиции можно лишь догадываться.
СЕР МЬЯНГ МГ
Сингапур, 68 лет
КТО ТАКОЙ
Первый азиат, избранный в исполком МОК, было это в 2005 году. Спустя четыре года и вовсе стал
ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ
От допинговых проблем сингапурец далек и резонансных заявлений по этому поводу не делал. В основном председательствует в комиссиях по финансам. Чего от него ждать — непонятно.
Роберт Е. МИТЧЕЛЛ
Фиджи, 71 год
КТО ТАКОЙ
Президент НОК Океании.
ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ
У Митчелла тесные и долгие взаимоотношения с ВАДА, поэтому он наверняка разделяет позицию руководства этой организации.