Допустить нельзя отстранить: МОК решит, поедет ли сборная России на Олимпиаду

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Исполком МОК будет проходить в течение двух дней, само решение будет озвучено в 21:30 мск. В первой половине дня (с 11:00 до 15:00 мск) будут заслушаны доклады главы МОК Томаса Баха, международных федераций по летним и зимним видам спорта, отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по антидопинговой работе.

С 15:30 до 20:00 мск на исполкоме будут заслушаны доклады руководителей двух комиссий МОК — Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Комиссия Освальда занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи, комиссия Шмида — проверкой информации о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

За день до исполкома стало известно, что от российской стороны выступят президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева.

Читайте также Тихонов: Скандал с Родченковым связан с бездарным руководством Мутко

«Тезисы» Родченкова

Перед летней Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро МОК уже рассматривал вопрос допуска сборной России, но тогда делегировал право принятия решения международным федерациям. В результате российская команда не была допущена к Играм в легкой атлетике (кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной), в тяжелой атлетике, значительно был сокращен состав в академической гребле.

Уже после Игр в Бразилии была опубликована вторая часть доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, опиравшегося на утверждения экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Главные «тезисы» Родченкова были посвящены зимним Играм в Сочи. Информатор WADA в 2016 году рассказал New York Times, что минимум 15 российских призеров Олимпиады-2014 якобы были частью российской «допинговой программы». Российские власти неоднократно опровергали подобные утверждения.

«Режиссер» Освальд

Первые итоги работы комиссии Освальда были объявлены во второй половине осени: Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.

Кроме того, в отношении ряда российских спортсменов были вынесены одинаковые вердикты — аннулирование их результатов на Играх в Сочи и пожизненно отстранение от участия в Олимпиадах. Под эти санкции попали лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко; скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова, Сергей Чудинов; бобслеисты Александр Зубков, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков, Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Алексей Пушкарев, Ольга Стульнева; конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев; биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина.

Российская сторона планирует обжаловать каждое подобное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Мотивировочная часть опубликована пока только по делу Легкова. В ней говорится, что решение основано на письмах Родченкова, на данных, полученных из списка «Дюшес» из доклада независимой комиссии WADA, экспертизе допинг-проб, которая выявила царапины на одной из них.

МОК 1 декабря сообщил, что число дел против российских спортсменов по итогам перепроверки проб с ОИ-2014 возросло с 28 до 36. Пока закрыто лишь дело в отношении победительницы Игр-2014 в женском одиночном фигурном катании Аделины Сотниковой.

«По истечении рассмотрения ряда заседаний, которые проводит комиссия Освальда, сегодня понятно, что это просто срежиссированный спектакль», — отмечал глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов. — Режиссеру, то есть Освальду, поставили задачу, он выполняет свою роль. Возражения со стороны защиты не принимаются вообще — он не берет их во внимание, и каждое заседание начинает с обвинительной фабулы, суть которой в том, что в России страшная катастрофа.

«Это не госпрограмма»

Вслед за решением МОК международные федерации лыжных видов спорта (FIS), биатлона (IBU) и бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранили указанных российских спортсменов от участия в международных стартах, хотя бобслеистам и скелетонистам удалось это оспорить. Главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и Федерации бобслея и скелетона России (ФБСР) Елена Вяльбе и Александр Зубков публично заявили, что спортсмены не намерены возвращать выигранные медали. Александр Легков на финише масс-старта на Олимпийских играх в Сочи.

Комиссия МОК ранее сообщила, что пришла к выводу, что Родченков «говорил правду о допинг-схеме в РФ». Российские официальные лица много раз говорили, что государственной поддержки допинга в стране нет.

«Кому это выгодно — тоже очевидно, — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Разумеется, скажем так, всем известна последовательная линия, которая была сформулирована с самого начала на недопустимость каких-либо проявлений симпатий к допингу у нас, на неприемлемость допинга как такового. Естественно, всем известно наше полное отрицание обвинений в том, что государство могло хоть как-то иметь отношение к навязыванию допинга спортсменам».

«Известна также установка президента решать все имеющиеся проблемы, вопросы в тесном взаимодействии с международными соответствующими организациями, что, собственно, и делается», — добавил Песков.

«Что такое госпрограмма, в которой нас обвиняют? Мы исходим из того, что это когда государство принимает какие-то решения, когда есть какие-то закрытые акты, но этого у нас нет. Да, система антидопинга давала сбой, но не только по нашей вине, WADA могло проверять пробы, все контролировать. Сейчас мы уволили всех, кого нам сказали. Два года у нас в стране работают инспекторы WADA. Поймите, что директор лаборатории и жулики, которые вокруг него крутились, — это не госпрограмма», — заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«В целом мы спокойно относимся ко всему, что происходит, потому что понимаем, что это и почему происходит», — добавил он.

По данным немецкого телеканала ARD, WADA подтвердило подлинность данных из базы московской лаборатории о допинг-тестах в период с января 2012 года по август 2015 года. В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что Родченков уже после отъезда в США мог удаленно подключаться к базе данных спортсменов «с целью создания ложных доказательств».

Под нейтральным флагом Россия выступать не будет

Как сообщало ранее издание New York Times со ссылкой на свои источники, МОК рассматривает вариант допуска сборной России до Олимпийских игр 2018 года при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участие в церемонии открытия.

«Позиция однозначная у всех — россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается», — заявлял глава ОКР Жуков.

С ним солидарен Мутко. «Не надо нам придумывать решения, которые еще не состоялись, и выводы, которые еще не были сделаны. На эту тему уже высказался президент РФ, и я могу его только процитировать: это недопустимо, это унижение России», — отмечал он в ноябре.

Допуск для «чистых» спортсменов?

Ряд международных спортивных организаций считают, что необходимо допустить на Игры «чистых» российских спортсменов.

Так, в защиту России высказались несколько национальных федераций хоккея: США, Канады, Южной Кореи, Чехии, Финляндии, Швейцарии, Белоруссии. Некоторые из них обратились с письмами к главе Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелю, заявлявшему, что его организация выступает против принципа коллективного наказания, который несправедливо затрагивает многих российских спортсменов, не имеющих отношения к допингу. 4 декабря с просьбой поддержать участие российских хоккеистов в Олимпиаде в Пхенчхане к Фазелю обратилась Национальная организация туризма Кореи (НОТК).

Также о несправедливости принципа коллективной ответственности говорил глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Коциянчич, который считает, что «чистым» российским атлетам следует разрешить участвовать в Олимпийских играх.

Что касается возможного бойкота Россией Олимпийских игр, то, по словам Пескова, Кремль не обсуждал данный вопрос до объявления решения МОК.

«Нет, не обсуждается. Вы знаете, что мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались и коллегией WADA, и в отношении наших спортсменов», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле вариант того, что Россия может объявить бойкот Олимпийским играм до того, как МОК вынесет решение.