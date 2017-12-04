Макларен: Отрицая выводы доклада, Россия ослабляет собственный авторитет
Автор доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен считает, что, отрицая выводы его доклада, Россия ослабляет собственный авторитет.
Автор доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен считает, что, отрицая выводы его доклада, Россия ослабляет собственный авторитет.
«Россияне ослабляют собственные позиции. Это может означать, что положение становится сложнее,
Я жду, что решит МОК. Как наказать страну? Это трудно для МОК. Как вообще наказывать страны? Может ли МОК оштрафовать Россию? Они могли договориться, но МОК не имеет полномочий раздавать штрафы. В правилах организации ничего об этом не сказано. Я также являюсь противником штрафов, они не помогают, — приводит слова Макларена Ritzau.
Решение о допуске России на Олимпиаду — 2018 МОК должен объявить 5 декабря.