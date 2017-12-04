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4 декабря, источник: Чемпионат.com

Макларен: Отрицая выводы доклада, Россия ослабляет собственный авторитет

Автор доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен считает, что, отрицая выводы его доклада, Россия ослабляет собственный авторитет.

Источник: Reuters

«Россияне ослабляют собственные позиции. Это может означать, что положение становится сложнее, из-за того что Россия продолжает отрицать. Не понимаю стратегии россиян, которые говорят, что ничего не было. Чем больше они приводят нелепых объяснений, тем больше они ослабляют собственный авторитет. Чем больше подобных оправданий, тем больше людей меняют мнение о России.

Я жду, что решит МОК. Как наказать страну? Это трудно для МОК. Как вообще наказывать страны? Может ли МОК оштрафовать Россию? Они могли договориться, но МОК не имеет полномочий раздавать штрафы. В правилах организации ничего об этом не сказано. Я также являюсь противником штрафов, они не помогают, — приводит слова Макларена Ritzau.

Решение о допуске России на Олимпиаду — 2018 МОК должен объявить 5 декабря.

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