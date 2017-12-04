Макларен: Отрицая выводы доклада, Россия ослабляет собственный авторитет

«Россияне ослабляют собственные позиции. Это может означать, что положение становится сложнее, из-за того что Россия продолжает отрицать. Не понимаю стратегии россиян, которые говорят, что ничего не было. Чем больше они приводят нелепых объяснений, тем больше они ослабляют собственный авторитет. Чем больше подобных оправданий, тем больше людей меняют мнение о России.