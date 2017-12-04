Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: что случилось с лицом красавицы Брежневой
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Новый поворот в деле «пьяного мальчика»: осужденная хочет 10 млн
«Серьезно больны»: Кобзон о Табакове и Гафте
Индия забраковала российский газ - СМИ
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Медведева выступит на исполкоме МОК вместе с Жуковым и Смирновым
КХЛ уличили в трактовке правил в пользу СКА
Алесю Кафельникову сравнили с Миллой Йовович
Тарасов раскрыл подробности жизни с Костенко
В США женщина с пересаженной маткой впервые родила здорового ребенка
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
13Мы их теряем... Какие медали Сочи-2014 отбирает МОК
9Первое поражение «ПСЖ» и другие события выходных
15:29 (мск), источник: Р-Спорт

Песков: Кремль не обсуждает вопрос об объявлении бойкота ОИ до решения МОК

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Кремль не обсуждал вопрос объявления бойкота Олимпийским играм до объявления решения Международного олимпийского комитета (МОК) по участию сборной России в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

Вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане будет решен на заседании исполкома МОК 5 декабря, которое пройдет в швейцарской Лозанне.

Читайте также
Песков прокомментировал лишение наград российских победителей ОИ-2014

«Нет, не обсуждается. Вы знаете, что мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались и коллегией WADA, и в отношении наших спортсменов», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле вариант того, что Россия может объявить бойкот Олимпийским играм до того, как МОК вынесет решение 5 декабря.

Песков подчеркнул, что Россия против бездоказательного ущемления прав российских спортсменов, но в то же время Россия сохраняет свою приверженность идеалам олимпизма. «Об этом говорил президент Путин, это его решение, и (оно) сохраняет все возможные каналы взаимодействия и диалога, как с МОКом, так и с другими международными спортивными организациями», — подчеркнул Песков.

Мутко: Родченков предлагал мне «взорвать» WADA и МОК
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд
Слуцкий и выгребная яма. Уткин – об отставке российского тренера
Медведева выступит на исполкоме МОК вместе с Жуковым и Смирновым
КХЛ уличили в трактовке правил в пользу СКА
Самедов не полетел со «Спартаком» на матч с «Ливерпулем»
Болельщики «Халл Сити» отреагировали на увольнение Слуцкого
Россия претендует на чемпионат мира по болотному футболу
Новости
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь