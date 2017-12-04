Песков: Кремль не обсуждает вопрос об объявлении бойкота ОИ до решения МОК

Вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане будет решен на заседании исполкома МОК 5 декабря, которое пройдет в швейцарской Лозанне.
«Нет, не обсуждается. Вы знаете, что мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались и коллегией WADA, и в отношении наших спортсменов», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле вариант того, что Россия может объявить бойкот Олимпийским играм до того, как МОК вынесет решение 5 декабря.
Песков подчеркнул, что Россия против бездоказательного ущемления прав российских спортсменов, но в то же время Россия сохраняет свою приверженность идеалам олимпизма. «Об этом говорил президент Путин, это его решение, и (оно) сохраняет все возможные каналы взаимодействия и диалога, как с МОКом, так и с другими международными спортивными организациями», — подчеркнул Песков.