Песков: Кремль не обсуждает вопрос об объявлении бойкота ОИ до решения МОК

Источник: РИА "Новости"

Вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане будет решен на заседании исполкома МОК 5 декабря, которое пройдет в швейцарской Лозанне.

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«Нет, не обсуждается. Вы знаете, что мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались и коллегией WADA, и в отношении наших спортсменов», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле вариант того, что Россия может объявить бойкот Олимпийским играм до того, как МОК вынесет решение 5 декабря.