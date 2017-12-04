Колобков: Россия будет защищать своих спортсменов, которых по- прежнему считает чемпионами

Исполком МОК 5 декабря вынесет решение относительно допуска России к зимним Олимпийским играм 2018 года в Южной Корее. Ранее 25 российских спортсменов были пожизненно отстранены МОК от участия в Играх в любом качестве за нарушение антидопинговых правил на ОИ-2014. Их результаты, показанные на Олимпиаде в Сочи, были аннулированы.

«Вообще этот случай показательный, потому что международная система спортивного и олимпийского права показала всю свою сложность, противоречивость, потому что в одних и тех же случаях принимаются совершенно разные решения, нет критериев, — сказал Колобков. — В отношении России они почему-то создают рабочую группу, а в отношении других похожих дел — нет, и маховик был запущен. Нам остается судиться, отстаивать наших ребят, которых мы считаем чемпионами. Наш голос там не слышат, у их прессы есть определенная установка, а это нарушает не только российский спорт, но и весь мировой».

По словам министра спорта РФ, он надеется на объективность представителей исполкома МОК. «Очень надеюсь на взвешенное и правильное решение МОК, надеюсь на разум и объективность наших коллег, — отметил Колобков. — Завтра Томас Бах (глава МОК — прим. ТАСС) объявит решение, будем с ним работать».