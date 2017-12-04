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14:28 (мск), источник: ТАСС

Волонтеры поддержали Олимпийскую сборную России флешмобом #NoRussiaNoGames

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Волонтеры в рамках Всероссийского форума добровольцев во время выступления министра спорта РФ Павла Колобкова поддержали Олимпийскую сборную России флешмобом с тегом #NoRussiaNoGames. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

Источник: Reuters

Больше 100 волонтеров вышли к Колобкову в футболках с надписью #NoRussiaNoGames, которая в последнее время активно распространяется в соцсетях в поддержку Олимпийской сборной России.

«Мы всегда будем любить спорт, несмотря на все трудности. Мы все преодолеем. Спасибо вам большое!», — сказал Колобков.

Эту акцию запустил Рома Старков, школьник из Санкт-Петербурга. Он выступил с открытым обращением в социальных сетях, где разместил видео с матерью лыжника Максима Вылегжанина и вместе с другими болельщиками привлек внимание всей мировой спортивной прессы на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке, облачившись в футболку с портретами дисквалифицированных спортсменов и надписью «#NoRussiaNoGames».

Ранее Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх и аннулировал результаты с Игр-2014 25 российских спортсменов. 5 декабря МОК примет решение об участии сборной России на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Олимпиада начнется 9 февраля и завершится 25 февраля.

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