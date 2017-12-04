Волонтеры поддержали Олимпийскую сборную России флешмобом #NoRussiaNoGames

Источник: Reuters

Больше 100 волонтеров вышли к Колобкову в футболках с надписью #NoRussiaNoGames, которая в последнее время активно распространяется в соцсетях в поддержку Олимпийской сборной России.

«Мы всегда будем любить спорт, несмотря на все трудности. Мы все преодолеем. Спасибо вам большое!», — сказал Колобков.

Эту акцию запустил Рома Старков, школьник из Санкт-Петербурга. Он выступил с открытым обращением в социальных сетях, где разместил видео с матерью лыжника Максима Вылегжанина и вместе с другими болельщиками привлек внимание всей мировой спортивной прессы на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке, облачившись в футболку с портретами дисквалифицированных спортсменов и надписью «#NoRussiaNoGames».