Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: что случилось с лицом красавицы Брежневой
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Теннисистка Мария Шарапова снимется в фильме
Назван главный соперник Путина на выборах
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Евросоюз начал отмену санкций против РФ по топливу — СМИ
Во всей красе: Шейк показала фигуру в ванной — СМИ
Собчак, Боярская и другие звезды посетили вечер Action!
Лопырева пригласила иранских болельщиков в Россию
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Представлена олимпийская форма сборной России
9Первое поражение «ПСЖ» и другие события выходных
13:10 (мск), источник: Р-Спорт

Фигуристка Евгения Медведева выступит на исполкоме МОК вместе с Жуковым и Смирновым

МОСКВА, 4 дек — Р-Спорт. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева выступят от российской стороны на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник, сообщается на официальном сайте ОКР.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

На заседании будет решаться вопрос, примет ли сборная России участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Читайте также
Татьяна Тарасова: Пусть члены МОК скажут Медведевой в глаза, что не пустят ее на ОИ

«Президент ОКР Александр Жуков, почетный член МОК, председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева примут участие в заседании исполкома МОК в Лозанне, на котором будет решаться вопрос о допуске российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. У представителей российской делегации будет возможность выступить перед членами исполкома 5 декабря», — говорится в сообщении.

Мутко: Родченков предлагал мне «взорвать» WADA и МОК
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд
Вероятность победы на ЧМ-2018 для сборной России оценена в 1,7%
КХЛ уличили в трактовке правил в пользу СКА
Самедов не полетел со «Спартаком» на матч с «Ливерпулем»
Болельщики «Халл Сити» отреагировали на увольнение Слуцкого
Россия претендует на чемпионат мира по болотному футболу
Новости
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Звезды под елкой: Лобода, Киркоров и другие на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь