Фигуристка Евгения Медведева выступит на исполкоме МОК вместе с Жуковым и Смирновым

На заседании будет решаться вопрос, примет ли сборная России участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Татьяна Тарасова: Пусть члены МОК скажут Медведевой в глаза, что не пустят ее на ОИ

«Президент ОКР Александр Жуков, почетный член МОК, председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева примут участие в заседании исполкома МОК в Лозанне, на котором будет решаться вопрос о допуске российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. У представителей российской делегации будет возможность выступить перед членами исполкома 5 декабря», — говорится в сообщении.