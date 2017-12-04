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12:53 (мск), источник: Sports.kz

Олимпийцы наградили школьников, сдавших президентские тесты в Астане

В Астане олимпийцы чествовали нагрудными знаками школьников, которые выполнили нормативы тестов Первого Президента РК. Об этом сообщил столичный медиа-центр, передает BNews.kz.

Встреча известных спортсменов со школьниками состоялась в Фонде Первого Президента РК — Елбасы в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру».

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Десять учеников общеобразовательных школ получили не только высшую награду тестов Первого Президента и подарки, но и слова напутствия председателя Комитета по делам спорта и физической культуре Министерства культуры и спорта РК Елсияра Канагатова, олимпийской чемпионки Ольги Шишигиной, вице-чемпиона Олимпийских игр в Пекине Асхата Житкеева.

Награжденные школьники на отлично выполнили такие нормативы как бег на дальнюю дистанцию и на малую дистанцию, прыжки в длину, подтягивание и подъем туловища, стрельбу, плавание, метание мяча и гранаты, а также бег на лыжах.

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