Олимпийцы наградили школьников, сдавших президентские тесты в Астане

Встреча известных спортсменов со школьниками состоялась в Фонде Первого Президента РК — Елбасы в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру».

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Десять учеников общеобразовательных школ получили не только высшую награду тестов Первого Президента и подарки, но и слова напутствия председателя Комитета по делам спорта и физической культуре Министерства культуры и спорта РК Елсияра Канагатова, олимпийской чемпионки Ольги Шишигиной, вице-чемпиона Олимпийских игр в Пекине Асхата Житкеева.