Олимпийцы наградили школьников, сдавших президентские тесты в Астане
В Астане олимпийцы чествовали нагрудными знаками школьников, которые выполнили нормативы тестов Первого Президента РК. Об этом сообщил столичный
В Астане олимпийцы чествовали нагрудными знаками школьников, которые выполнили нормативы тестов Первого Президента РК. Об этом сообщил столичный
Встреча известных спортсменов со школьниками состоялась в Фонде Первого Президента РК — Елбасы в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру».
Десять учеников общеобразовательных школ получили не только высшую награду тестов Первого Президента и подарки, но и слова напутствия председателя Комитета по делам спорта и физической культуре Министерства культуры и спорта РК Елсияра Канагатова, олимпийской чемпионки Ольги Шишигиной,
Награжденные школьники на отлично выполнили такие нормативы как бег на дальнюю дистанцию и на малую дистанцию, прыжки в длину, подтягивание и подъем туловища, стрельбу, плавание, метание мяча и гранаты, а также бег на лыжах.