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11:51 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА и РМОУ подписали договор о реализации совместных образовательных программ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Церемония подписания соглашения о партнерстве и реализации совместных образовательных проектов между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Российским международным олимпийским университетом (РМОУ) состоялась в Москве в понедельник, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие прошло в офисе РУСАДА, в нем приняли участие генеральный директор организации Юрий Ганус и ректор РМОУ Лев Белоусов.

«Мы впервые подписываем подобный договор с образовательным учреждением. Российский международный олимпийский университет ведет активную образовательную деятельность и, что очень важно, по его программам проходят обучение все интересующие нас целевые группы: спортивные функционеры, управленцы разного уровня, тренеры, бывшие и действующие спортсмены. Поэтому, уверен, что совместная деятельность специалистов РУСАДА и преподавателей РМОУ по борьбе с допингом даст нужный всем результат», — заявил Ганус.

«Мы готовим спортивных управленцев нового поколения, поэтому необходимо, чтобы те, кому предстоит развивать наш спорт, получили мощную антидопинговую прививку. Цель сотрудничества с РУСАДА — это серьезная просветительская работа. Мы уверены, что высокие достижения в спорте возможны без применения допинга и считаем, что просвещение играет ключевую роль в очищении спорта. Университет станет инструментом донесения соответствующей информации до широкого круга спортивных менеджеров», — отметил Белоусов.

Соглашение предполагает взаимодействие сторон в реализации комплекса мер по борьбе с допингом в российском спорте путем проведения масштабной просветительской работы, внедрения новых образовательных технологий, средств и форм обучения.

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