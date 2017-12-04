РУСАДА и РМОУ подписали договор о реализации совместных образовательных программ

Мероприятие прошло в офисе РУСАДА, в нем приняли участие генеральный директор организации Юрий Ганус и ректор РМОУ Лев Белоусов.

«Мы впервые подписываем подобный договор с образовательным учреждением. Российский международный олимпийский университет ведет активную образовательную деятельность и, что очень важно, по его программам проходят обучение все интересующие нас целевые группы: спортивные функционеры, управленцы разного уровня, тренеры, бывшие и действующие спортсмены. Поэтому, уверен, что совместная деятельность специалистов РУСАДА и преподавателей РМОУ по борьбе с допингом даст нужный всем результат», — заявил Ганус.

«Мы готовим спортивных управленцев нового поколения, поэтому необходимо, чтобы те, кому предстоит развивать наш спорт, получили мощную антидопинговую прививку. Цель сотрудничества с РУСАДА — это серьезная просветительская работа. Мы уверены, что высокие достижения в спорте возможны без применения допинга и считаем, что просвещение играет ключевую роль в очищении спорта. Университет станет инструментом донесения соответствующей информации до широкого круга спортивных менеджеров», — отметил Белоусов.