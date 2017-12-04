Российские спортсмены сдали 1240 допинг-проб перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане
ТАСС, 4 декабря. Российские спортсмены сдали наибольшее количество
ТАСС, 4 декабря. Российские спортсмены сдали наибольшее количество
Всего спортсмены из России сдали 1240
Российские спортсмены, выступающие в лыжных видах спорта и сноуборде, сдали 471 тест, представители конькобежного спорта,
Всего с 1 апреля по 31 октября 2017 года у всех спортсменов была взята 6961
Исполком МОК вынесет решение по вопросу участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года на заседании в Лозанне 5 декабря. Ранее МОК отстранил от участия в Олимпийских играх ряд российских спортсменов и аннулировал их результаты на Играх-2014 в Сочи.