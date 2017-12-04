Российские спортсмены сдали 1240 допинг-проб перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане

Источник: РИА "Новости"

Всего спортсмены из России сдали 1240 допинг-проб. Второе место по этому показателю занимают немцы (844). Далее следуют канадцы (504), американцы (433) и шведы (403).

Читайте также WADA подтвердило подлинность переданных информатором данных

Российские спортсмены, выступающие в лыжных видах спорта и сноуборде, сдали 471 тест, представители конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания — 275, биатлонисты — 164, бобслеисты и скелетонисты — 114, керлингисты — 19, хоккеисты — 149, саночники — 48.

Всего с 1 апреля по 31 октября 2017 года у всех спортсменов была взята 6961 допинг-проба.