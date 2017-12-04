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08:20 (мск), источник: ТАСС

Российские спортсмены сдали 1240 допинг-проб перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане

ТАСС, 4 декабря. Российские спортсмены сдали наибольшее количество допинг-тестов в рамках антидопинговой программы перед Олимпиадой 2018 года в Пхёнчхане. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в специальном документе на сайте Международного олимпийского комитета.

Источник: РИА "Новости"

Всего спортсмены из России сдали 1240 допинг-проб. Второе место по этому показателю занимают немцы (844). Далее следуют канадцы (504), американцы (433) и шведы (403).

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Российские спортсмены, выступающие в лыжных видах спорта и сноуборде, сдали 471 тест, представители конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания — 275, биатлонисты — 164, бобслеисты и скелетонисты — 114, керлингисты — 19, хоккеисты — 149, саночники — 48.

Всего с 1 апреля по 31 октября 2017 года у всех спортсменов была взята 6961 допинг-проба.

Исполком МОК вынесет решение по вопросу участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года на заседании в Лозанне 5 декабря. Ранее МОК отстранил от участия в Олимпийских играх ряд российских спортсменов и аннулировал их результаты на Играх-2014 в Сочи.

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