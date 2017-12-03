Согласие в семье: Степановы просят отстранить Россию

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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Виталий Степанов призвал Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх — 2018. Об этом бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявил в интервью «Би-би-си».

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«Российская допинговая система украла олимпийскую мечту у сотен спортсменов. Если российских спортсменов допустят до участия в Олимпиаде в Пхенчхане, то это будет несправедливо по отношению к “чистым” атлетам, и ваша комиссия может помешать этому», — сказал Степанов.

По его словам, отстранение российской команды от Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане может стать одной из важнейших побед в истории всего олимпийского движения.

«Если у вас хватит смелости отстранить Россию, то это будет одна из самых важных побед в истории олимпийского движения», — выразил мнение Виталий.

Напомним, что Виталий Степанов является мужем российской легкоатлетики Юлии Степановой, которая в 2013-м была дисквалифицирована за допинг на два года — именно чета Степановых стала главным действующим лицом документального фильма немецкого телеканала ARD о запрещенных препаратах в российском спорте, ставшего общедоступным в 2014-м.

Впоследствии расследования показаний Степановых из данной ленты, режиссером которой стал журналист Хайо Зеппельт, привели к отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) — ее, к слову, не восстановили до сих пор — и массовому разбирательству в российском спорте по подозрению в существовании в оном поддержки допинга на государственном уровне.

Сама Степанова, отбывшая дисквалификацию, с недавнего времени может принимать участие в международных стартах,

где также выступает часть «чистых» российских спортсменов, который были допущены до соревнований Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) под нейтральным флагом.

В данный момент чета Степановых проживает в США. При этом ранее супруги жаловались на угрозы в свой адрес, отмечая, что опасаются за свою безопасность.

«Мы получили угрозы, большинство через социальные сети. Некоторые из них по-настоящему отвратительны. Например, стихотворение нашему сыну, где говорится, что его родители должны быть повешены. Кстати, речь идет о российском спортсмене»,

— рассказывал Виталий испанскому изданию Marca.

Куда положительнее информаторские заслуги Степановых в свое время оценил МОК — в конце 2016-го семья получила от комитета грант на тренировки спортсменки, тогда как ее мужу было предложено консультировать организацию по допинговым вопросам.

«Мы очень рады, что у нас появилась возможность встретиться с главой МОК Томасом Бахом, ведь сейчас мы продолжаем борьбу с допингом и готовы поделиться своим опытом информирования, который был использован нами в России — благодарны МОК за эту возможность», — признался тогда Виталий.

Также Степанов заявил, что он и его жена будут бороться с допингом и в дальнейшем.

«Хотим показать другим спортсменам, что бороться с допингом необходимо, а организации будут поддерживать атлетов, которые хотят сделать спорт чище и справедливее. Юлия просит прощения за свои прошлые ошибки, за то, что молчала о применении допинга. Ее убедили, что допинг является единственным способом для атлета, чтобы быть конкурентоспособным на международном уровне.

Мы обязательно продолжим борьбу с допингом в будущем любыми возможными способами, — передает слова Степанова ТАСС.

Добавим, что на данный момент действительно существует вероятность пропуска Олимпийских игр — 2018 сборной России: окончательное решение по данному вопросу ожидается 5—6 декабря по итогам заседания членов организации в швейцарской Лозанне.

По некоторой информации, МОК может отстранить российскую команду, разрешив поездку в Пхенчхан всем «чистым» отечественным спортсменам, выступать которым придется, однако, под нейтральным флагом.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что российская сторона даже не рассматривает вариант с выступлениями россиян в качестве нейтральных спортсменов.

В свою очередь, в WADA 3 декабря подтвердили подлинность данных о допинг-тестах в период с января 2012 года по август 2015 года, которые были предоставлены информатором организации Григорием Родченковым из базы московской лаборатории.