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17:04 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

WADA подтвердило подлинность переданных информатором данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность предоставленных информатором данных из базы московской лаборатории о допинг-тестах с января 2012 года по август 2015 года. Об этом сообщается на сайте WADA.

«Расследование завершено и мы можем подтвердить подлинность данных, это подтверждает утверждения Родченкова (главного информатора WADA Григория Родченкова.— “Ъ”) о том, что с 2012 по 2015 год Россия приняла меры для защиты возможно употреблявших допинг российских спортсменов», — сообщил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер.

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Новые доказательства могут привести к санкциям против российских спортсменов в преддверии зимних Олимпийских Игр в Южной Корее в 2018 году. В сообщении отмечается, что исполнительный директор МОК 5 декабря проведет в Лозанне встречу, на которой будет принято решение о санкциях.

Ранее Григорий Родченков заявил о новом фигуранте «допингового скандала» в интервью The New York Times. По его словам, в махинациях с запрещенными препаратами во время Олимпиады в Сочи был замешан действующий глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов, который был руководителем российской спортивной делегации на Играх-2014.

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