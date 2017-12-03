WADA подтвердило подлинность переданных информатором данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность предоставленных информатором данных из базы московской лаборатории о
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность предоставленных информатором данных из базы московской лаборатории о
«Расследование завершено и мы можем подтвердить подлинность данных, это подтверждает утверждения Родченкова (главного информатора WADA Григория Родченкова.— “Ъ”) о том, что с 2012 по 2015 год Россия приняла меры для защиты возможно употреблявших допинг российских спортсменов», — сообщил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер.
Новые доказательства могут привести к санкциям против российских спортсменов в преддверии зимних Олимпийских Игр в Южной Корее в 2018 году. В сообщении отмечается, что исполнительный директор МОК 5 декабря проведет в Лозанне встречу, на которой будет принято решение о санкциях.
Ранее Григорий Родченков заявил о новом фигуранте «допингового скандала» в интервью The New York Times. По его словам, в махинациях с запрещенными препаратами во время Олимпиады в Сочи был замешан действующий глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов, который был руководителем российской спортивной делегации на Играх-2014.