WADA подтвердило подлинность переданных информатором данных

«Расследование завершено и мы можем подтвердить подлинность данных, это подтверждает утверждения Родченкова (главного информатора WADA Григория Родченкова.— “Ъ”) о том, что с 2012 по 2015 год Россия приняла меры для защиты возможно употреблявших допинг российских спортсменов», — сообщил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер.

Новые доказательства могут привести к санкциям против российских спортсменов в преддверии зимних Олимпийских Игр в Южной Корее в 2018 году. В сообщении отмечается, что исполнительный директор МОК 5 декабря проведет в Лозанне встречу, на которой будет принято решение о санкциях.