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16:37 (мск), источник: Р-Спорт

Мутко считает, что дневник Родченкова написан в США

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что скандальный дневник бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова написан в США.

Источник: РИА "Новости"

«Дневники, я абсолютно уверен, написаны за шесть месяцев пребывания в США, проредактированы. Они подгонялись под некие факты. Это смешным выглядит», — сказал в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ Мутко, который во время Олимпиады в Сочи занимал пост министра спорта РФ.

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Издание New York Times ранее опубликовало выдержки из дневников Родченкова, свидетельства которого легли в основу доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Родченков в дневнике утверждает, что Мутко якобы лично отдавал ему приказы. Вице-премьер прокомментировал цитату из дневника о том, что Родченков «доел виноград за Мутко».

«Самая большая вина — что не сразу ему предложил виноград… Если почитать, то он со мной в одном номере жил всю Олимпиаду, и я с ним вообще и коктейли изобретал. Все-таки он сегодня инструмент, который очень грамотно направляют против России», — сказал Мутко, подчеркнув, что в Сочи работали десятки иностранных специалистов, и по логике Родченкова все они коррумпированы.

«Вы каждого оттестировали, каждого работника лаборатории: 22 иностранца в лаборатории и 19 иностранных допинг-офицеров? Давайте признаем, что коррумпированы тогда все. Тогда давайте признаем, что эта система дала сбой… Вот лаборатория, вот ваше письмо, что все соответствует. Вот прием допинг-проб, акт 28 февраля: не вскрыты, не вскрыты, не вскрыты», — добавил Мутко.

По словам вице-премьера, Международный олимпийский комитет (МОК) может решить не пускать сборную России на Олимпиаду-2018 или разрешить выступать только под нейтральным флагом. «Это очень плохо, будет понятно, что сегодня политика взяла верх над здравым смыслом. Мы будем организационно, физически, юридически, материально защищать наших спортсменов. По всем решениям МОК ли, комиссии ли все юридические процедуры будут сделаны», — отметил Мутко.

В конце ноября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что Родченков уже после отъезда в США мог через удаленный доступ подключаться к базе данных спортсменов «с целью создания ложных доказательств». В СК РФ заявили о готовности представить WADA и МОК «доказательства таких манипуляций». Также СК отмечал, что подтверждений наличия в России некой допинговой программы не найдено, а если и имелись какие-либо нарушения антидопинговых правил, то они носили сугубо индивидуальный характер.

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