Мутко считает, что дневник Родченкова написан в США
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 дек — РИА Новости.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 дек — РИА Новости.
«Дневники, я абсолютно уверен, написаны за шесть месяцев пребывания в США, проредактированы. Они подгонялись под некие факты. Это смешным выглядит», — сказал в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ Мутко, который во время Олимпиады в Сочи занимал пост министра спорта РФ.
Издание New York Times ранее опубликовало выдержки из дневников Родченкова, свидетельства которого легли в основу доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Родченков в дневнике утверждает, что Мутко якобы лично отдавал ему приказы.
«Самая большая вина — что не сразу ему предложил виноград… Если почитать, то он со мной в одном номере жил всю Олимпиаду, и я с ним вообще и коктейли изобретал.
«Вы каждого оттестировали, каждого работника лаборатории: 22 иностранца в лаборатории и 19 иностранных
По словам
В конце ноября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что Родченков уже после отъезда в США мог через удаленный доступ подключаться к базе данных спортсменов «с целью создания ложных доказательств». В СК РФ заявили о готовности представить WADA и МОК «доказательства таких манипуляций». Также СК отмечал, что подтверждений наличия в России некой допинговой программы не найдено, а если и имелись