Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом
Свет в беспросветности. Как Юрлова вытягивает Россию к элите
Наталья Водянова в кокошнике появилась на публике
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
12Мы их теряем... Какие медали Сочи-2014 отбирает МОК
15:47 (мск), источник: Известия

Мутко назвал Родченкова «инструментом» против РФ

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова используют в качестве инструмента против РФ.

Источник: Известия

«Знаете, это все, конечно, смешным выглядит. Если почитать, то он со мной в одном номере жил всю Олимпиаду и я с ним вообще и коктейли [допинговые] изобретал. Все-таки он сегодня инструмент, который очень грамотно направляют против России. Дневники, я абсолютно уверен, написаны за шесть месяцев пребывания в США, проредактированы. Они подгоняются под некие факты. Это смешным выглядит», — заявил Мутко в эфире телеканала НТВ.

Мутко отметил, что на Олимпиаде в Сочи работали десятки иностранных специалистов, которые, по логике Родченкова, являются коррумпированными. Значит, заявил вице-премьер, пора признать, что «эта система дала сбой».

Также Мутко заявил, что МОК действительно может отказать сборной РФ в допуске на Олимпиаду-2018 или разрешить выступать только под нейтральным флагом.

«Конечно, это очень плохо, и будет понятно, что сегодня политика взяла верх над здравым смыслом. Я сразу хочу сказать, что мы будем организационно, физически, юридически, материально защищать наших спортсменов», — заявил Мутко.

Ранее о возможном допуске россиян в нейтральном статусе заявляли и источники в международных спортивных структурах. Таким образом, на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане спортсмены, вероятно, смогут выступать только в белой форме.

2 декабря Родченков заявил журналистам, что считает себя ужасным человеком и продажной душой. Он признался, что за информацию о якобы причастности российских властей к работе с допингом во время ОИ-214 в Сочи, ему дали вознаграждение в виде квартиры и машины.

30 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев усомнился в психическом здоровье информатора WADA Родченкова, записи которого используются в качестве доказательств существования допинговых махинаций в российском спорте.

 ЦСКА дожал «Барселону» и поздравил ветерана ВОВ
«Небесные олимпийцы», «фараоны» и «соколы»
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом
Свет в беспросветности. Как Юрлова вытягивает Россию к элите
Зимний чемпион — это серьёзно? Вдохновляющие примеры для «Локо»
Фигуристка Медведева примет участие в заседании исполкома МОК
Дисквалифицированные Вернблум и Натхо полетели с ЦСКА на матч ЛЧ
Упс, они снова сделали это. Как Россию кореец побеждал
«Краснодар» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь