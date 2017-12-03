Мутко назвал Родченкова «инструментом» против РФ

Источник: Известия

«Знаете, это все, конечно, смешным выглядит. Если почитать, то он со мной в одном номере жил всю Олимпиаду и я с ним вообще и коктейли [допинговые] изобретал. Все-таки он сегодня инструмент, который очень грамотно направляют против России. Дневники, я абсолютно уверен, написаны за шесть месяцев пребывания в США, проредактированы. Они подгоняются под некие факты. Это смешным выглядит», — заявил Мутко в эфире телеканала НТВ.

Мутко отметил, что на Олимпиаде в Сочи работали десятки иностранных специалистов, которые, по логике Родченкова, являются коррумпированными. Значит, заявил вице-премьер, пора признать, что «эта система дала сбой».

Также Мутко заявил, что МОК действительно может отказать сборной РФ в допуске на Олимпиаду-2018 или разрешить выступать только под нейтральным флагом.

«Конечно, это очень плохо, и будет понятно, что сегодня политика взяла верх над здравым смыслом. Я сразу хочу сказать, что мы будем организационно, физически, юридически, материально защищать наших спортсменов», — заявил Мутко.

Ранее о возможном допуске россиян в нейтральном статусе заявляли и источники в международных спортивных структурах. Таким образом, на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане спортсмены, вероятно, смогут выступать только в белой форме.

2 декабря Родченков заявил журналистам, что считает себя ужасным человеком и продажной душой. Он признался, что за информацию о якобы причастности российских властей к работе с допингом во время ОИ-214 в Сочи, ему дали вознаграждение в виде квартиры и машины.