Информатор WADA призвал МОК запретить России участие в Олимпиаде
Россия не имеет права участвовать в зимних Олимпийских играх. Такое мнение высказал информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Виталий Степанов.
Россия не имеет права участвовать в зимних Олимпийских играх. Такое мнение высказал информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Виталий Степанов.
Степанов призвал Международный олимпийский комитет (МОК) запретить России участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом он рассказал BBC.
В своем призыве к МОК Степанов написал, что «благодаря государственной допинговой системе были украдены олимпийские мечты у сотен спортсменов».
По словам Степанова, многие российские спортсмены до сих пор выходят на старт только потому, что государство скрывает информацию о том, что они принимают допинг.
«Если все эти спортсмены приедут на Олимпиаду 2018 года, пострадают «чистые» спортсмены. В вашей власти предотвратить это. Если у вас хватит смелости принять это решение (об отстранении сборной России), оно войдет в историю как величайший триумф в олимпийской истории, — написал Степанов.
Виталий Степанов, бывший сотрудник российского антидопингового агентства, и его супруга Юлия Степанова, член сборной России по легкой атлетике, стали главными героями первого фильма о допинге в российском спорте. Этот фильм вышел на телеканале ARD в 2014 году и стал поводом для расследования, которое привело к дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.
В результате ни один российский легкоатлет не принял участие в Олимпиаде 2016 года, за исключением Дарьи Клишиной — прыгунья в длину живет в США, и Международная ассоциация легкоатлетических федераций сочла, что Клишина не имеет отношения к российской допинговой системе.
Виталий и Юлия Степановы переехали в США и сейчас пользуются программой защиты свидетелей. Степанова выступает на международных турнирах как нейтральный спортсмен. Решение об участии сборной России в Олимпиаде 2018 года будет объявлено 5 декабря. При его принятии МОК будет учитывать результаты работы двух комиссия. Первая, под руководством Дениса Освальда, ищет доказательства манипуляций с