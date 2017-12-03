Информатор WADA призвал МОК запретить России участие в Олимпиаде

Источник: AP 2017

Степанов призвал Международный олимпийский комитет (МОК) запретить России участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом он рассказал BBC.

В своем призыве к МОК Степанов написал, что «благодаря государственной допинговой системе были украдены олимпийские мечты у сотен спортсменов».

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По словам Степанова, многие российские спортсмены до сих пор выходят на старт только потому, что государство скрывает информацию о том, что они принимают допинг.

«Если все эти спортсмены приедут на Олимпиаду 2018 года, пострадают «чистые» спортсмены. В вашей власти предотвратить это. Если у вас хватит смелости принять это решение (об отстранении сборной России), оно войдет в историю как величайший триумф в олимпийской истории, — написал Степанов.

Виталий Степанов, бывший сотрудник российского антидопингового агентства, и его супруга Юлия Степанова, член сборной России по легкой атлетике, стали главными героями первого фильма о допинге в российском спорте. Этот фильм вышел на телеканале ARD в 2014 году и стал поводом для расследования, которое привело к дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.

В результате ни один российский легкоатлет не принял участие в Олимпиаде 2016 года, за исключением Дарьи Клишиной — прыгунья в длину живет в США, и Международная ассоциация легкоатлетических федераций сочла, что Клишина не имеет отношения к российской допинговой системе.