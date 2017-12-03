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15:43 (мск), источник: РБК-Спорт

Информатор WADA призвал МОК запретить России участие в Олимпиаде

Россия не имеет права участвовать в зимних Олимпийских играх. Такое мнение высказал информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Виталий Степанов.

Источник: AP 2017

Степанов призвал Международный олимпийский комитет (МОК) запретить России участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом он рассказал BBC.

В своем призыве к МОК Степанов написал, что «благодаря государственной допинговой системе были украдены олимпийские мечты у сотен спортсменов».

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По словам Степанова, многие российские спортсмены до сих пор выходят на старт только потому, что государство скрывает информацию о том, что они принимают допинг.

«Если все эти спортсмены приедут на Олимпиаду 2018 года, пострадают «чистые» спортсмены. В вашей власти предотвратить это. Если у вас хватит смелости принять это решение (об отстранении сборной России), оно войдет в историю как величайший триумф в олимпийской истории, — написал Степанов.

Виталий Степанов, бывший сотрудник российского антидопингового агентства, и его супруга Юлия Степанова, член сборной России по легкой атлетике, стали главными героями первого фильма о допинге в российском спорте. Этот фильм вышел на телеканале ARD в 2014 году и стал поводом для расследования, которое привело к дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.

В результате ни один российский легкоатлет не принял участие в Олимпиаде 2016 года, за исключением Дарьи Клишиной — прыгунья в длину живет в США, и Международная ассоциация легкоатлетических федераций сочла, что Клишина не имеет отношения к российской допинговой системе.

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Виталий и Юлия Степановы переехали в США и сейчас пользуются программой защиты свидетелей. Степанова выступает на международных турнирах как нейтральный спортсмен. Решение об участии сборной России в Олимпиаде 2018 года будет объявлено 5 декабря. При его принятии МОК будет учитывать результаты работы двух комиссия. Первая, под руководством Дениса Освальда, ищет доказательства манипуляций с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. По результатам работы этой комиссии сборная России потеряла одиннадцать медалей Олимпиады в Сочи. Вторая комиссия, под руководством Самуэля Шмида, занимается поиском доказательств существования в России государственной допинговой программы. Результаты работы этой комиссии пока не объявлены.

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