Свищев: Родченков — шарлатан с диагнозом и не имеет права давать рекомендации МОК

Источник: РИА "Новости"

Родченков заявил New York Times, что «чистые» российские спортсмены должны быть допущены к участию в Олимпийских играх-2018, но должны выступать под нейтральным флагом. В 2016 году он рассказал тому же изданию, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью «допинговой программы» РФ, его свидетельства стали основной доклада независимой комиссии WADA о допинге в российском спорте.

Читайте также WADA подтвердило подлинность переданных информатором данных московской лаборатории

«Родченков уже раздает рекомендации о допуске “чистых” спортсменов под нейтральным флагом… Почему он вообще имеет право на какие-то рекомендации МОК? Он никто и звать его никак, он шарлатан с диагнозом. Такие организации, как МОК, Спортивный арбитражный суд (CAS) и прочие организации, которые используют его показания как аргументы для принятия решений, должны в первую очередь ознакомиться с его диагнозом и отправить на медицинское освидетельствование», — сказал Свищев по телефону.