Свищев: Родченков — шарлатан с диагнозом и не имеет права давать рекомендации МОК
МОСКВА, 3 дек —
МОСКВА, 3 дек —
Родченков заявил New York Times, что «чистые» российские спортсмены должны быть допущены к участию в Олимпийских играх-2018, но должны выступать под нейтральным флагом. В 2016 году он рассказал тому же изданию, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью «допинговой программы» РФ, его свидетельства стали основной доклада независимой комиссии WADA о допинге в российском спорте.
«Родченков уже раздает рекомендации о допуске “чистых” спортсменов под нейтральным флагом… Почему он вообще имеет право на
«Родченков — фигура настолько запятнанная, что его стремление рассуждать о честности и справедливости просто в голове не укладывается. Только вдумайтесь, какое моральное право может иметь на такие заявления человек, который организовал преступную группу по торговле допингом, потом, по его же собственным заявлениям, бежал в США за обещания о миллионе долларов, готовый за такую сумму на все что угодно — о