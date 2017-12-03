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15:32 (мск), источник: Р-Спорт

Свищев: Родченков — шарлатан с диагнозом и не имеет права давать рекомендации МОК

МОСКВА, 3 дек — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не имеет права раздавать рекомендации МОК о допуске российских спортсменов к зимним Олимпийским играм в Пхенчхане, заявил агентству «Р-Спорт» депутат Государственной думы, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Источник: РИА "Новости"

Родченков заявил New York Times, что «чистые» российские спортсмены должны быть допущены к участию в Олимпийских играх-2018, но должны выступать под нейтральным флагом. В 2016 году он рассказал тому же изданию, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью «допинговой программы» РФ, его свидетельства стали основной доклада независимой комиссии WADA о допинге в российском спорте.

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«Родченков уже раздает рекомендации о допуске “чистых” спортсменов под нейтральным флагом… Почему он вообще имеет право на какие-то рекомендации МОК? Он никто и звать его никак, он шарлатан с диагнозом. Такие организации, как МОК, Спортивный арбитражный суд (CAS) и прочие организации, которые используют его показания как аргументы для принятия решений, должны в первую очередь ознакомиться с его диагнозом и отправить на медицинское освидетельствование», — сказал Свищев по телефону.

«Родченков — фигура настолько запятнанная, что его стремление рассуждать о честности и справедливости просто в голове не укладывается. Только вдумайтесь, какое моральное право может иметь на такие заявления человек, который организовал преступную группу по торговле допингом, потом, по его же собственным заявлениям, бежал в США за обещания о миллионе долларов, готовый за такую сумму на все что угодно — о каких-либо принципах у этого человека говорить не приходится», — добавил глава ФКР.

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