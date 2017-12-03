WADA подтвердило подлинность переданных информатором данных московской лаборатории
МОСКВА, 3 дек —
МОСКВА, 3 дек —
WADA 10 ноября сообщило, что через своего информатора получило базу данных по
«Мы завершили расследование и теперь можем подтвердить подлинность базы данных. Похоже, что ее содержимое подтверждает утверждения (Григория) Родченкова о том, что в течение нескольких лет — с 2012 по 2015 год — были приняты меры для защиты предположительно употреблявших допинг российских спортсменов», — сказал ARD глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер.
В конце ноября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что информатор WADA Родченков уже после отъезда в США мог через удаленный доступ подключаться к базе данных спортсменов «с целью создания ложных доказательств». В СК РФ заявили о готовности представить WADA и МОК «доказательства таких манипуляций».