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15:31 (мск), источник: Р-Спорт

WADA подтвердило подлинность переданных информатором данных московской лаборатории

МОСКВА, 3 дек — Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность данных из базы московской лаборатории о допинг-тестах в период с января 2012 года по август 2015 года, которые ранее предоставил WADA информатор, сообщает ARD.

Источник: Reuters

WADA 10 ноября сообщило, что через своего информатора получило базу данных по допинг-тестам российских спортсменов.

«Мы завершили расследование и теперь можем подтвердить подлинность базы данных. Похоже, что ее содержимое подтверждает утверждения (Григория) Родченкова о том, что в течение нескольких лет — с 2012 по 2015 год — были приняты меры для защиты предположительно употреблявших допинг российских спортсменов», — сказал ARD глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер.

В конце ноября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что информатор WADA Родченков уже после отъезда в США мог через удаленный доступ подключаться к базе данных спортсменов «с целью создания ложных доказательств». В СК РФ заявили о готовности представить WADA и МОК «доказательства таких манипуляций».

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