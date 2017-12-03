Родченков: «Чистые» россияне должны быть допущены к ОИ под нейтральным флагом

Источник: РИА "Новости"

Родченков в 2016 году рассказал New York Times, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью «допинговой программы» РФ, его свидетельства стали основной доклада независимой комиссии WADA о допинге в российском спорте.

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Российские власти ранее неоднократно опровергали его заявления, однако комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пришла к выводу, что Родченков «говорил правду». По итогам работы комиссии Россия ранее лишилась 11 медалей домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.

Вопрос участия сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане будет решен на заседании исполкома МОК 5 декабря. Как сообщает New York Times, Родченков заявил, что поддерживает один из вариантов, который рассматривают чиновники: допустить «чистых» российских спортсменов к Играм, но под нейтральным флагом.