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12:50 (мск), источник: Газета.Ру

Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом

Скандальный осведомитель WADA Григорий Родченков рассказал об участии президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова в допинговых махинациях. По словам химика, высокопоставленный функционер просил его подменять допинг-пробы во время Олимпиады в Сочи-2014.

Источник: РИА "Новости"

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, а ныне основной осведомитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал очередное интервью американскому изданию The New York Times. Среди прочего скандальный ученый рассказал о непосредственном участии главы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова в подмене допинг-проб на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

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«В разное время я говорил с Кравцовым об использовании препаратов, повышающих эффективность, в целом, и о махинациях на Играх в Сочи, в частности», — подчеркнул Родченков.

Экс-глава антидопинговой лаборатории утверждает, что личный автомобиль Кравцова использовался для перевозки чистых проб российских спортсменов в Сочи.

Также Родченков вспомнил о просьбе тогдашнего заместителя министра спорта России Юрия Нагорных подменить пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко. Если верить химику, россияне всеми силами пытались нейтрализовать представителей Украины.

«Нагорных был особенно обеспокоен украинскими биатлонистками, которые являлись главными конкурентками для российской команды в сочинской эстафете, — уточнил Родченков. —.

Я не мог сделать это с невиновным спортсменом. За время моей работы я менял положительные пробы на чистые, но не наоборот.

Вместе с тем в разговоре с журналистом Родченков предстает уже не таким бескомпромиссным, как в беседе по видеомессенджеру с неизвестным, запись которой была показана в субботу на телеканале НТВ. Если в частном диалоге информатор WADA грозился «уничтожить олимпийский спорт России на ближайшие пять лет», то в интервью признал неправильным добиваться исключения из числа участников Игр-2018 в Пхенчхане «чистых» атлетов. По задумке Родченкова, они должны выступить под нейтральным флагом.

«Невиновных спортсменов не должны отстранять от участия в Олимпиаде, — убежден он.

— Поддерживаю вариант, предложенный официальными лицами: разрешить россиянам выступать на Играх, но без привязки к государственной символике.

Кроме того, в материалах НТВ Родченков признался, что пытался покончить с собой, а также рассказал, что был пациентом психиатрической клиники.

«Самое интересное, когда я лежал в психушке, — прекрасное, кстати, место для общего развития — кухня закрывалась в шесть часов. Естественно, в девять вечера, через три часа, все ужасно хотят жрать, а до отбоя еще целый час. И вот все начинают шуршать и доставать из всяких там закромов-уголков доширак», — вспоминает те времена Родченков.

Самыми громкими словами, произнесенными химиком, стали высказывания о том, что он может уничтожить весь российский спорт:

«Я сделаю так, что у тебя из 20 тыс. проб будет одна положительная. И я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет».

В то же время он признал, что ему совершенно не интересна борьба с допингом.

«Что меня бесит, — это что люди, которые вообще не представляют себе, что такое борьба с допингом, не делали ни одного анализа, кровью не поссали, ни километра не пробежали, вообще никто и ниоткуда начинает вещать такие фундаментальные, так сказать, манифесты», — возмутился Родченков.

В 2013 году английская Daily Mail заявила, что Московская лаборатория занималась допинговыми фальсификациями. Тогда поднимался вопрос об увольнении Родченкова.

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«Когда один козел сказал, что будем менять директора лаборатории, он меня терпеть не мог», — говорит химик.

Однако его выручили достаточно близкие отношения с тогдашним министром спорта Виталием Мутко, утверждает Родченков. Позднее он все-таки потерял свою должность. При этом химик утверждает, что мог бы получить больше денег после ухода из Минспорта.

«С Мутко мы расстались добродушно.

Потому что, если бы Мутко, зараза такая, меня бы уволил, он был бы обязан по моему контракту выплатить мне четыре моих зарплаты.

А так как в Минспорте у меня была самая высокая зарплата, то я на этом потерял 2,5 миллиона рублей. У меня официальная была зарплата 600 тыс. в месяц, — утверждает информатор WADA.

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