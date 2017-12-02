Родченков пообещал уничтожить весь олимпийский спорт в России

Источник: РИА "Новости"

«Борьба с допингом мне совершенно похер… Я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет!» — заявил Родченков.

Он также рассказал, как его пытались уволить из Московской антидопинговой лаборатории. «Когда там один козел сказал, что будем менять директора лаборатории — он меня терпеть не мог, — то ему WADA сказало: хорошо, только директора лаборатории будем назначать мы, возможно, он не из России. То есть я, конечно, сукин сын, но я все-таки свой сукин сын», — отметил функционер.

Ранее в субботу Родченков признался, что хотел остаться в России и предлагал «взорвать» Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA. Он также рассказал, о полученных квартире и машине за съемки в фильме о допинге.