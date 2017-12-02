Источник: Родченков назвал себя «продажной душой»

Источник: РИА "Новости"

Ранее канал анонсировал видео с откровениями главного информатора ВАДА по делу о допинге в России.

В опубликованных ранее фрагментах человек, похожий на Родченкова, делится откровениями о финансовых трудностях и попытках сделать харакири.

— Верно пишет зарубежная пресса, что я ужасный человек и продажная душа… Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растет, несмотря на то, что мой бюджет пришел в истощение, — приводит источник слова Родченкова.

Напомним, что Родченков стал основным источником информации для доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.