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16:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Родченков назвал себя «продажной душой»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков считает себя «продажной душой», утверждает телеканал НТВ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее канал анонсировал видео с откровениями главного информатора ВАДА по делу о допинге в России.

В опубликованных ранее фрагментах человек, похожий на Родченкова, делится откровениями о финансовых трудностях и попытках сделать харакири.

— Верно пишет зарубежная пресса, что я ужасный человек и продажная душа… Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растет, несмотря на то, что мой бюджет пришел в истощение, — приводит источник слова Родченкова.

Напомним, что Родченков стал основным источником информации для доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

На его основании ряд атлетов был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах, а их результаты на Играх в Сочи были аннулированы.

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