Источник: Родченков назвал себя «продажной душой»
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков считает себя «продажной душой», утверждает телеканал НТВ.
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков считает себя «продажной душой», утверждает телеканал НТВ.
Ранее канал анонсировал видео с откровениями главного информатора ВАДА по делу о допинге в России.
В опубликованных ранее фрагментах человек, похожий на Родченкова, делится откровениями о финансовых трудностях и попытках сделать харакири.
— Верно пишет зарубежная пресса, что я ужасный человек и продажная душа… Так как события все идут
Напомним, что Родченков стал основным источником информации для доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
На его основании ряд атлетов был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах, а их результаты на Играх в Сочи были аннулированы.