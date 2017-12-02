Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
«Не видел ничего столь же красивого»: ювелир о находке-сенсации
Москвичка умерла, поужинав роллами
Яна Рудковская выбрала неудачный наряд для светского завтрака
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018
Дело Зайцевой. Ярость вместо растерянности
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко выходит замуж
Интимная пластика: три реальные истории
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Официальный плакат ЧМ по футболу представили в Москве
8Представлена олимпийская форма сборной России
11:17 (мск), источник: ТАСС

Мутко попросил МОК разобрать дела российских спортсменов «до молекул»

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Международный олимпийский комитет (МОК) должен до мельчайших подробностей разобрать дела российских спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

5 декабря исполком МОК примет решение об участии сборной России в зимней Олимпиаде 2018 года. Ранее МОК отстранил от участия в Олимпийских играх ряд российских спортсменов и аннулировал их результаты на Играх-2014 в Сочи.

«Наши коллеги работают в Швейцарии, там есть базовые принципы Женевской конвенции, где написано, что коллективная ответственность запрещена. Будьте любезны, разберите это дело до молекул и докажите вину спортсмена, если против него выдвинуто обвинение. Вы поменяли все принципы, поставив с ног на голову, отменив презумпцию невиновности, внедряя коллективную ответственность — кто же вам такие права дал? Тогда предоставьте нам возможность на перекрестный допрос, дайте шанс задать вопросы обвинителю, но ничего этого нет», — заявил Мутко.

«Мы неоднократно говорили, что у нас работают серьезные адвокаты, мы им верим, мы им доверяем. И сегодня я исхожу из того, что, если такое принято, значит, кто-то внимательно прочитал документы обвинения. Наши адвокаты объяснили суть проблем, нельзя на одних домыслах обвинять выдающихся спортсменов», — добавил он.

«Я недавно прочитал ряд высказываний нескольких глав международных федераций, которые сказали, что между адвокатом, юристом и спортсменом мы бы выбрали спортсмена, и это правильно. Я летал в Цюрих, встречался с [Самуэлем] Шмидом (глава комиссии МОК, которая занимается расследованием причастности сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами — прим. ТАСС), предложил прийти к общему пониманию, что значит понятие “госпрограмма”, ведь тот же [Ричард] Макларен (глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства — прим. ТАСС) несколько раз все это перефразирует. Мы понимаем определенные вещи — открытие границ, как 2009 году, принятие законов, и вы нигде не найдете слово “директива”, “госпрограмма”. А домыслы кто кому что сказал, кто чей виноград съел — это не юридические вещи», — заключил Мутко.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

 Почему России нельзя бойкотировать Олимпиаду
Черчесов рассказал почему до сих пор вызывает Жиркова в сборную
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018
Дело Зайцевой. Ярость вместо растерянности
Панарин впервые набрал три очка в матче НХЛ за «Коламбус»
«Спартак» вышел на третье место в таблице чемпионата России
Соперник России. Уругвай: Небесные олимпийцы с кусачим форвардом
Футболисты ЦСКА разгромили «Тосно» в матче чемпионата России
Двое игроков РФПЛ названы потенциальными открытиями ЧМ-2018
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь