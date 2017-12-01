Журова предполагает, что все спортсмены из списка Родченкова будут наказаны МОК

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение она высказала ТАСС.

В пятницу Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх российских лыжниц Юлию Чекалеву и Анастасию Доценко, а также аннулировал их результаты на Играх-2014. Аналогичным наказаниям ранее подверглись еще шесть лыжников сборной России — Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

Мы должны понимать, что все спортсмены, которые были в списке Родченкова, с большой вероятностью будут наказаны. Видимо, есть у него свои симпатии, так как каких-то спортсменов он исключил, каких-то оставил. Светлана Журова

«Я не знаю, чем это мотивировано, поэтому можно только посочувствовать ребятам, пожелать им идти до конца и добиваться правды в Спортивном арбитражном суде», — сказала Журова.

«Не уверена, что это делают WADA или МОК. Думаю, что это дело рук других участников этого процесса, которым выгодно в информационном поле выставлять Россию обманщицей, демонстрировать, что Россия плохая и все у нас не так, таким образом лишний раз не давая возможности МОК принять по нам положительное решение, хотя, может быть, у МОК есть желание быть справедливым к нам. Но далеко не все хотят справедливости, зато жаждут нашего отстранения. Есть еще один вариант: сделать так, чтобы Россия сама отказалась», — добавила Журова.

Депутат отметила, что большинство федераций заинтересовано в том, чтобы сборная России принимала участие в Олимпийских играх. «Множество федераций все понимают и заинтересованы, чтобы Россия участвовала в Олимпийских играх, это борьба, интересные соперники. В принципе для мирового спорта неучастие России или, например, Америки, где уделяется особое внимание развитию олимпийских видов спорта на государственном уровне, делает соревнования менее зрелищными. Для разных видов спорта — это потеря спонсоров, интереса зрителей, денег от трансляций и болельщиков», — отметила Журова.