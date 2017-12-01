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14:32 (мск), источник: Интерфакс

Родченков перед увольнением в России предлагал «взорвать ВАДА и МОК»

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков просил не увольнять его и был готов передать сведения о нарушениях антидопинговых правил в других странах, однако эти сведения не были приняты, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Источник: РИА "Новости"

«Основанием для расследований глубинных проблем в России послужили статьи в газетах, фильм ARD, на их основании была создана комиссия. Я могу вам дать аналогичные статьи в Норвегии, Англии, почему там не создается комиссий? Нужен один стандарт, почему там комиссии не создаются? Но я не предлагаю этого, нам это не нужно», — сказал Мутко в пятницу журналистам.

Когда я увольнял директора лаборатории (Григорий Родченков — экс-глава Московской антидопинговой лаборатории — ИФ), он просил не увольнять его, говорил, что мы взорвем ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство — ИФ) и МОК (Международный олимпийский комитет — МОК), у него было столько информации, он говорил, что знал все.
Виталий Мутко

«Я сказал: “Не надо”. Я его уволил и сказал, что он уедет в США и все расскажет. Мне ответили, что он — недобросовестный свидетель. Через неделю из него стали делать добросовестного свидетеля, который все расскажет», — добавил Мутко.

«Я за то, чтобы спорт не поддавался политическому давлению», — подчеркнул вице-премьер.

Родченков стал одним из главных информаторов ВАДА, которое расследовало допинг в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Против Родченкова, ныне проживающего в США, в России возбуждено несколько уголовных дел.

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