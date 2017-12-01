Родченков перед увольнением в России предлагал «взорвать ВАДА и МОК»

Источник: РИА "Новости"

«Основанием для расследований глубинных проблем в России послужили статьи в газетах, фильм ARD, на их основании была создана комиссия. Я могу вам дать аналогичные статьи в Норвегии, Англии, почему там не создается комиссий? Нужен один стандарт, почему там комиссии не создаются? Но я не предлагаю этого, нам это не нужно», — сказал Мутко в пятницу журналистам.

Когда я увольнял директора лаборатории (Григорий Родченков — экс-глава Московской антидопинговой лаборатории — ИФ), он просил не увольнять его, говорил, что мы взорвем ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство — ИФ) и МОК (Международный олимпийский комитет — МОК), у него было столько информации, он говорил, что знал все. Виталий Мутко

«Я сказал: “Не надо”. Я его уволил и сказал, что он уедет в США и все расскажет. Мне ответили, что он — недобросовестный свидетель. Через неделю из него стали делать добросовестного свидетеля, который все расскажет», — добавил Мутко.

«Я за то, чтобы спорт не поддавался политическому давлению», — подчеркнул вице-премьер.

Родченков стал одним из главных информаторов ВАДА, которое расследовало допинг в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.