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23:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Родченков: За фильм о допинге в России мне дают квартиру и машину Infiniti

Беглый глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков пожаловался на финансовые проблемы и рассказал, сколько ему заплатили за показания против российских властей.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующие видеозаписи оказались в распоряжении телеканала НТВ.

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«Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растёт, несмотря на то что мой бюджет пришёл в истощение. А, плевать», — сказал Родченков.

Отвечая же на вопрос о том, заплатят ли ему за фильм, в котором Родченков утверждал, что работой с допингом во время Олимпийских игр в Сочи руководили российские власти, информатор заявил, что получил квартиру и машину. «За фильм мне платят вот эту квартиру достаточно дорогую и машину последней модели, Infiniti».

Бежавший в США Родченков стал главным информатором скандального расследования ВАДА о государственной системе допинга в России. Кроме того, он был героем фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте.

Полная версия беседы с Григорием Родченковым будет показана в программе «Центральное телевидение», которая выйдет 2 декабря.

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