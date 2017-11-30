Родченков: За фильм о допинге в России мне дают квартиру и машину Infiniti

«Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растёт, несмотря на то что мой бюджет пришёл в истощение. А, плевать», — сказал Родченков.



Отвечая же на вопрос о том, заплатят ли ему за фильм, в котором Родченков утверждал, что работой с допингом во время Олимпийских игр в Сочи руководили российские власти, информатор заявил, что получил квартиру и машину. «За фильм мне платят вот эту квартиру достаточно дорогую и машину последней модели, Infiniti».



Бежавший в США Родченков стал главным информатором скандального расследования ВАДА о государственной системе допинга в России. Кроме того, он был героем фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте.